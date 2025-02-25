Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как изменилось соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной

В понедельник, 24 февраля, Дональд Трамп заявил, что Украина и США близки к заключению соглашения, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов.

В издании отметили, что версия соглашения, которую смогло получить издание в понедельник, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантий безопасности, о которых Киев просил.

В то же время четыре человека, которые ознакомлены с ходом переговоров и говорили на условиях анонимности, рассказали, что условия соглашения могут еще измениться.

В издании поделились, что новый проект соглашения больше не содержит требования о передаче Украине 500 миллиардов долларов доходов от природных ресурсов, в частности нефти, газа и полезных ископаемых.

Также Украина больше не будет обязана возмещать США двойную стоимость будущей американской помощи, как это предполагалось в предыдущем проекте.

Однако в обновленном варианте соглашения, полученном изданием, все еще отсутствуют гарантии безопасности, которых Украина требовала для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Заметим, что обновленный вариант соглашения предусматривает, что Трамп и Зеленский являются обязательными подписантами соглашения.

Чем уступит Украина согласно новым условиям

Согласно обновленным условиям проекта соглашения, Украина уступит половину своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов. Эти доходы направят в фонд, в котором США будут иметь максимальный процент финансового участия, разрешенный американским законодательством, однако необязательно весь.

В издании отметили, что эти положения являются улучшением для Украины, ведь предыдущий проект соглашения, датированный субботой, 22 февраля, предусматривал, что США получат 100% доходов фонда, а Украина должна будет наполнять его за счет как текущих, так и будущих проектов по добыче природных ресурсов.

Зато в новом проекте соглашения указано, что фонд будет реинвестировать доходы в Украину, хотя точный процент пока неизвестен, а также что он будет создан для привлечения дополнительных инвестиций. В документе также указано, что США сохранят долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

Кроме того, Белый дом утверждает, что само присутствие американских экономических интересов в Украине станет фактором сдерживания против будущей агрессии России, даже без конкретных гарантий, прописанных в соглашении.