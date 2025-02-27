Об этом 24 Канала рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, заметив, что это соглашение значительно больше, чем просто договоренности о полезных ископаемых. Предметом договора являются не металлы, а международный правопорядок.

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Чем важен этот договор

Как отметил Корейба, к Трампу можно по-разному относиться. Однако тот, кто придумал это соглашение, является стратегическим гением. Сам договор поможет формализовать отношения между США и Украиной.

Это значит, что по результатам войны Украина не только остается независимым государством и субъектом. Также он становится важным стратегическим партнером США. Штаты никого просто так защищать не будут.

Отношения между США и Украиной оформлены как определенная передача чего-нибудь от Украины. В таком случае в Украину придут американские технологии, деньги, американская деловая культура. Все это будет защищать американская дипломатия, американская армия и американские институты. Это лучше НАТО и ЕС,

– сказал Корейба.

По его мнению, значительно хуже, если бы условия завершения войны обсуждали бы Европу во главе с Францией и Германией. Тогда, вероятно, Россия закрепила бы свое влияние в Восточной Европе.

Сейчас Трамп показывает, что Украина и вообще Центральная и Восточная Европа являются партнерами США, входящие в зону влияния Соединенных Штатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и США уже согласовано "рамочное соглашение". Условия звучат неплохо. И важно, что Украина не будет должником по условиям этого соглашения.