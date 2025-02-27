Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що ця угода є значно більшою, ніж просто домовленості щодо корисних копалин. Предметом договору є не метали, а міжнародний правопорядок.

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Чим важливий цей договір

Як наголосив Корейба, до Трампа можна по-різному ставитися. Однак той, хто придумав цю угоду, є стратегічним генієм. Сам договір допоможе формалізувати відносини між США та Україною.

Це означає, що за результатами війни Україна не лише залишається незалежною державою та суб'єктом. Також вона стає важливим стратегічним партнером США. Штати нікого просто так захищати не будуть.

Відносини між США та Україною оформлені як певна передача чогось там від України. В такому разі до України прийдуть американські технології, гроші, американська ділова культура. Все це захищатиме американська дипломатія, американська армія та американські інституції. Це краще за НАТО та ЄС,

– сказав Корейба.

На його думку, значно гірше, якби умови завершення війни обговорювала б Європа на чолі з Францією та Німеччиною. Тоді, ймовірно, Росія закріпила б свій вплив у Східній Європі.

Зараз Трамп показує, що Україна та й загалом Центральна та Східна Європа є партнерами США, які входять в зону впливу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що між Україною та США вже погоджена "рамкова угода". Умови звучать непогано. І важливо, що Україна не буде боржником за умовами цієї угоди.