Также для нашего государства важно размещение европейского миротворческого контингента при поддержке США. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Читайте также Будет 2 соглашения,– у Зеленского расставили точки над "i" относительно договора о полезных ископаемых

Гарантии безопасности для Украины

Михаил Подоляк отметил, что первый важный для нашего государства компонент– это получение систем ПРО и противоракет к ним. Небо должно быть полностью закрытым. Требуется от 15 до 25 систем с соответствующим количеством противоракет.

Второй компонент– это ракетные базы с соответствующим количеством ракет, разведывательных данных, целей, которые будут заложены в ракеты и сразу уничтожены на территории России.

Третий – это переоснащение нашей армии. Прежде всего, она должна быть увеличена количественно. Там должны быть внедрены новые системы управления, системы разрешения и так далее. Нужна помощь партнеров, потому что это большие расходы.

Четвертый– это милитарные производства. Речь идет о поставках оружия сегодня, пока Украина не выходит на определенные объемы производства оружия. В частности, лицензионного оружия в нашем государстве.

Есть еще один компонент, который обсуждается нашими европейскими партнерами. Это миротворческие контингенты, которые могут быть размещены или по соответствующим частям линии фронта, или на инфраструктурных объектах. Но есть еще дополнительная нагрузка. Европейские миротворческие контингенты возможны на территории Украины, если США будут гарантировать их поддержку с воздуха,

– подчеркнул чиновник.

По словам советника главы ОПУ, в договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся к возможностям или обязательствам США. Все четко и структурировано.