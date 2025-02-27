Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что предусмотрено два соглашения. Первая – инвестиционно-экономическая, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второй – Соглашение о гарантиях безопасности.

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"Первое соглашение открывает нам двери к историко-стратегическому партнерству. Очевидно, что мы не получим сразу все эти бонусы и преференции, как, например, Израиль. Они в стратегическое партнерство шли достаточно долго. Постепенно увеличивая взаимные обязательства. Сегодня эта дверь открыта, и это рамочное соглашение является чрезвычайно позитивным для Украины", – сказал Михаил Подоляк.

Почему две сделки

Он объяснил, что будет подписано экономическое соглашение, что детализирует механизм инвестиций, распределение доходов и финансовые обязательства. А также соглашение о гарантиях безопасности, которая предусматривает снабжение оружия в соответствии с согласованной номенклатурой.

Поставка оружия США происходит в рамках программ, принятых еще предыдущим Конгрессом. Эти программы продолжают действовать, но имеют определенные сроки. Именно поэтому документ о гарантиях безопасности должен зафиксировать механизм дальнейшей военной помощи и формирование безопасности Украины при поддержке США.

Президент Зеленский четко фиксирует следующие вещи. Во-первых, нет никаких долговых обязательств Украины перед США. Во-вторых, суммы верно прописаны в официальных документах. Какие суммы, в рамках которых программы были потрачены на помощь Украине. Это 114 миллиардов долларов,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что около 20 – 22% этой суммы направлено через социальные программы правительства Украины. Остальные – военная помощь. Все переданное Украине оружие тщательно отслеживается и контролируется соответствующими органами: Пентагоном, Министерством финансов, Министерством юстиции США, а также Конгрессом, Сенатом и Госдепартаментом. Кроме того, инспекторы на местах осуществляют дополнительный контроль.

"То есть официально 114 миллиардов. И безусловно, это никакие не долговые обязательства Украины. Эти программы – договорные отношения с США. Трамп может говорить со своим электоратом, он может говорить все, что угодно, но есть юридические уставы, которых Украина строго соблюдает", – сказал Подоляк.

Средства на восстановление Украины

Он добавил, что партнеры стремятся получить определенные компенсаторы. Президент Зеленский отмечает, что Украина готова к новому формату сделок, в частности, относительно редкоземельных металлов. Речь идет о совместной добыче, а созданный фонд позволит аккумулировать средства для дальнейшего распределения. США смогут забирать часть доходов или управлять фондом вместе с Украиной на партнерских началах 50/50.

Подоляк заметил, что эти средства будут частично реинвестироваться в Украину. Объем фонда может достигать 500 миллиардов долларов или даже триллион, в зависимости от потребностей в восстановлении страны. Это не только финансирование сырьевой отрасли, но и развитие ключевых секторов экономики.

Вы понимаете, сколько у вас есть средств, которыми вы оперируете. Не те средства, которые кто предоставит на тех или иных условиях. Да, это тоже будет. Например, Денис Шмигаль говорит, что для восстановления инфраструктуры Украины нужно не менее 500 миллиардов долларов. Но здесь мы понимаем, что у нас есть фонд, который будет заниматься инвестициями в восстановление Украины. И этот фонд будет зависеть исключительно от наполнения самой Украиной вместе со стратегическим партнером США,

– сказал Михаил Подоляк.

Он заметил, что это поможет в долгосрочной планировке. Кроме того, по словам Подоляка, Зеленский отмечает это, что при подписании стратегических соглашений важно четко определить военные гарантии.

Следует зафиксировать объемы и номенклатуру оружия, которую США будут предоставлять Украине, а также сроки снабжения. Важен запуск совместных военно-промышленных проектов, что позволит Украине производить вооружение вместе с партнерами. Все это элементы системы гарантий безопасности для Украины.