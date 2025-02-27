Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що передбачено дві угоди. Перша – інвестиційно-економічна, де буде прописано, які кошти підуть у фонд відновлення. Друга – угода про гарантії безпеки.

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"Перша угода відкриває нам двері до історично-стратегічного партнерства. Очевидно, що ми не отримаємо одразу всі ті бонуси і преференції, як, наприклад, Ізраїль. Вони до стратегічного партнерства йшли достатньо довго. Поступово збільшуючи взаємні зобов'язання. Сьогодні ці двері відкриті, і ця рамкова угода є надзвичайно позитивною для України", – сказав Михайло Подоляк.

Чому дві угоди

Він пояснив, що буде підписано економічну угоду, що деталізує механізм інвестицій, розподіл прибутків та фінансові зобов'язання. А також угоду про гарантії безпеки, яка передбачає постачання зброї відповідно до узгодженої номенклатури.

Наразі постачання зброї США відбувається в рамках програм, ухвалених ще попереднім Конгресом. Ці програми продовжують діяти, але мають визначені терміни. Саме тому документ про гарантії безпеки має зафіксувати механізм подальшої військової допомоги та формування безпеки України за підтримки США.

Президент Зеленський чітко фіксує наступні речі. По-перше, немає ніяких боргових зобов'язань України перед США. По-друге, суми чітко прописані в офіційних документах. Які суми, в рамках яких програм були витрачені на допомогу Україні. Це 114 мільярдів доларів,

– сказав Подоляк.

Він додав, що близько 20 – 22% цієї суми спрямовано через соціальні програми уряду України. Решта – військова допомога. Уся передана Україні зброя ретельно відстежується та контролюється відповідними органами: Пентагоном, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції США, а також Конгресом, Сенатом і Держдепартаментом. Крім того, інспектори на місцях здійснюють додатковий контроль.

"Тобто офіційно 114 мільярдів. І безумовно, це ніякі не боргові зобов'язання України. Ці програми – договірні відносини із США. Трамп може говорити зі своїм електоратом, він може говорити все, що завгодно, але є юридичні статути, яких Україна суворо дотримується", – сказав Подоляк.

Кошти на відновлення України

Він додав, що партнери прагнуть отримати певні компенсатори. Президент Зеленський зазначає, що Україна готова до нового формату угод, зокрема щодо рідкоземельних металів. Йдеться про спільний видобуток, а створений фонд дозволить акумулювати кошти для подальшого розподілу. США зможуть забирати частину доходів або управляти фондом разом із Україною на партнерських засадах 50/50.

Подоляк зауважив, що ці кошти частково реінвестуватимуться в Україну. Обсяг фонду може сягати 500 мільярдів доларів або навіть трильйон, залежно від потреб у відновленні країни. Це не лише фінансування сировинної галузі, а й розвиток ключових секторів економіки.

Ви розумієте, скільки у вас є коштів, якими ви оперуєте. Не ті кошти, які хтось надасть на тих чи інших умовах. Так, це також буде. Наприклад, Денис Шмигаль говорить, що для відновлення інфраструктури України потрібно не менше ніж 500 мільярдів доларів. Але тут ми розуміємо, що у нас є фонд, який буде займатись інвестиціями у відновлення України. І цей фонд буде залежати виключно від наповнення самою Україною разом з стратегічним партнером США,

– сказав Михайло Подоляк.

Він зауважив, що це допоможе в довгостроковому плануванні. Крім того, за словами Подоляка, Зеленський наголошує на тому, що в разі підписання стратегічних угод важливо чітко визначити військові гарантії.

Потрібно зафіксувати обсяги та номенклатуру зброї, яку США надаватимуть Україні, а також терміни постачання. Важливим є запуск спільних військово-промислових проєктів, що дозволить Україні виробляти озброєння разом із партнерами. Усе це є елементами системи гарантій безпеки для України.