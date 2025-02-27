Також для нашої держави важливе розміщення європейського миротворчого контингенту за підтримки США. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Гарантії безпеки для України

Михайло Подоляк зазначив, що перший важливий для нашої держави компонент – це отримання систем ПРО та протиракет до них. Небо має бути повністю закритим. Потрібно від 15 до 25 систем з відповідною кількістю протиракет.

Другий компонент – це ракетні бази з відповідною кількістю ракет, розвідувальних даних, цілей, які будуть закладені у ракети та одразу знищені на території Росії.

Третій – це переоснащення нашої армії. Насамперед вона має бути збільшена кількісно. Там мають бути впроваджені новітні системи управління, системи злагодження і так далі. Потрібна допомога партнерів, тому що це великі видатки.

Четвертий – це мілітарні виробництва. Мовиться про постачання зброї сьогодні, поки Україна не виходить на певні обсяги виробництва зброї. Зокрема, ліцензійної зброї у нашій державі.

Є ще один компонент, який обговорюється нашими європейськими партнерами. Це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або по відповідних частинах лінії фронту, або на інфраструктурних об’єктах. Але є ще додаткове навантаження. Європейські миротворчі контингенти можливі на території України, якщо США гарантуватимуть їхню підтримку з повітря,

– підкреслив посадовець.

За словами радника голови ОПУ, у договір про мінеральні родовища мають бути занесені ті позиції, які стосуються можливостей чи зобов’язань США. Усе чітко та структуровано.