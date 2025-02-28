Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Стоит отметить, что подписание рамочного соглашения о недрах между Украиной и США планируется во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

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Как сенаторы комментируют соглашение о полезных ископаемых

По словам журналистов, часть сенаторов считает соглашение о полезных ископаемых большой потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время некоторые консерваторы вообще предостерегают от любых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов: они опасаются, что это якобы может втянуть страну в будущую войну.

Стоит отметить, что проект потенциального соглашения о разделе управления украинскими редкоземельными минералами и запасами нефти и природного газа не содержал четких гарантий безопасности для Украины. По словам нескольких сенаторов-республиканцев, именно это было бы критически важным для любого жизнеспособного мирного соглашения.

Сенатор Том Тиллис заявил, что сильные гарантии безопасности со стороны США будут "решающими" для привлечения частных американских инвестиций в добычу полезных ископаемых в Украине.

Это будет иметь решающее значение для нашего доверия к тому, что это будет предприятие, в котором смогут участвовать компании из Соединенных Штатов или Европы, или откуда угодно. Они должны иметь эти гарантии безопасности,

– сказал Тиллис.

По его словам, "сложным фактором" является то, что значительная часть полезных ископаемых расположена на временно оккупированных российскими войсками территориях.

Сенатор Рэнд Пол заявил, что вообще выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает "прекращение войны".

Я не за то, чтобы обещать, что мы защитим мир, или обещать, что мы защитим Украину,

– добавил политик.

Между тем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение "абсолютно бессмысленным", утверждая, что оно не требует никаких реальных обязательств ни от Соединенных Штатов, ни от Украины.

К слову, ранее Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение станет поддержкой для Украины в сфере безопасности. Однако президент США добавил, что не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента, пока договор не подписан.