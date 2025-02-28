Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Варто зазначити, що підписання рамкової угоди про надра між Україною та США планується під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого.

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Як сенатори коментують угоду про корисні копалини

За словами журналістів, частина сенаторів вважає угоду про корисні копалини великою потенційною перемогою, а інші ж закликають до посилення гарантій суверенітету України. Водночас деякі консерватори взагалі застерігають від будь-яких гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів: вони побоюються, що це нібито може втягнути країну в майбутню війну.

Варто зазначити, що проєкт потенційної угоди про розподіл управління українськими рідкоземельними мінералами і запасами нафти та природного газу не містив чітких гарантій безпеки для України. За словами кількох сенаторів-республіканців, саме це було б критично важливим для будь-якої життєздатної мирної угоди.

Сенатор Том Тілліс заявив, що сильні гарантії безпеки з боку США будуть "вирішальними" для залучення приватних американських інвестицій у видобуток корисних копалин в Україні.

Це матиме вирішальне значення для нашої довіри до того, що це буде підприємство, в якому зможуть брати участь компанії зі Сполучених Штатів чи Європи, чи звідки завгодно. Вони повинні мати ці гарантії безпеки,

– сказав Тілліс.

За його словами, "складним фактором" є те, що значна частина корисних копалин розташована на тимчасово окупованих російськими військами територіях.

Сенатор Ренд Пол заявив, що взагалі виступає проти будь-яких безпекових угод з Україною, оскільки підтримує "припинення війни".

Я не за те, щоб обіцяти, що ми захистимо світ, або обіцяти, що ми захистимо Україну,

– додав політик.

Тим часом сенатор Кріс Мерфі назвав угоду "абсолютно безглуздою", стверджуючи, що вона не вимагає жодних реальних зобов'язань ні від Сполучених Штатів, ні від України.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що майбутня угода стане підтримкою для України у сфері безпеки. Однак президент США додав, що не хоче обговорювати розміщення миротворчого контингенту, допоки договір не підписано.