Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его словам, соглашение о полезных ископаемых демонстрирует ряд важных моментов.

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Чем важно соглашение о полезных ископаемых

Как отметил Рашкин, соглашение с США – это отличное решение для Украины. Прежде всего тут еще раз подтверждается и то, что и так понятно.

Путин любит рассказывать циничные вещи, что никакой Украины нет. А Соединенные Штаты не только в очередной раз напоминают диктатору, что Украина – легитимное государство. А теперь они еще и имеют соглашение с нашим государством.

Еще и видим, что в Украине больше взрослых, чем в США. Когда дело доходит до принятия решений, то вы быстро собрались, проголосовали и идете дальше,

– подчеркнул Рашкин.

Кроме того, за время своего нынешнего президентства Трамп не имел значительных успехов на международной арене. Соглашение о полезных ископаемых явно позволит ему заявить о своей победе.

Добавим, в рамках соглашения создается американо-украинский инвестиционный фонд для восстановления страны. Этот документ усилит экономическое сотрудничество между странами и предоставит американцам доступ к украинским природным ресурсам.