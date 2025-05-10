Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. За його словами, угода про корисні копалини демонструє низку важливих моментів.

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Чим важлива угода про корисні копалини

Як наголосив Рашкін, угода зі США – це чудове рішення для України. Насамперед тут ще раз підтверджується й те, що і так зрозуміло.

Путін любить розповідати цинічні речі, що ніякої України немає. А Сполучені Штати не лише в черговий раз нагадують диктатору, що Україна – легітимна держава. А тепер вони ще й мають угоду з нашою державою.

Ще й бачимо, що в Україні більше дорослих, ніж у США. Коли справа доходить до ухвалення рішень, то ви швидко зібралися, проголосували та йдете далі,

– підкреслив Рашкін.

Крім того, за час свого теперішнього президентства Трамп не мав значних успіхів на міжнародній арені. Угода про корисні копалини явно дозволить йому заявити про свою перемогу.

Додамо, в рамках угоди створюється американсько-український інвестиційний фонд для відновлення країни. Цей документ посилить економічну співпрацю між країнами та надасть американцям доступ до українських природних ресурсів.