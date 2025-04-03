Зеленский правильно отреагировал: о чем свидетельствуют заявления Трампа по редкоземельным металлам

Президент США заявил, что Украина требует вступления в НАТО в обмен на подписание соглашения о полезных ископаемых. Впрочем, президент Украины опроверг эту информацию. Трамп давит на Киев по одной причине.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп стремится позиционировать себя как посредника в переговорах между Украиной и Россией, якобы не поддерживая ни одну из сторон. Он постоянно подчеркивает, что США остаются в стороне от конфликта и не имеют к нему никакого отношения.

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Его заявления свидетельствуют, что он пытается продемонстрировать давление не только на президента России Владимира Путина, но и на Киев. Впрочем, маневр у Трампа ограничен, поскольку соглашение о полезных ископаемых еще обсуждается.

Связь с НАТО: почему Трамп упомянул Альянс

"Трамп не может сказать, что Украина отказывается ее подписывать. Мы не слышали никаких официальных заявлений об этом. Мы знаем, что над соглашением ведется работа, что американцы прислали наглый вариант. То есть там они все получат, а мы – ничего. Так не может быть. Две суверенные страны должны договариваться с учетом взаимной выгоды", – сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что Трамп решил вспомнить о НАТО, поскольку потенциально Зеленский мог сказать что-то о НАТО и в рамках этого соглашения. Более того, Стив Уиткофф также упоминал НАТО в последнем интервью.

Переговорная стратегия Трампа

Он отметил, что внешне это кажется так, будто Трампу надо показать равноудаленность от Украины и России. В его понимании равноудаленность – это давление на обоих.

Проблема в том, что ему не к чему придраться в России. Поскольку Россия тотально все игнорирует, нарушает и не идет на контакт. Например, когда американская делегация предложила перемирие, Украина после определенных консультаций согласилась. Мы приняли их предложение, сделав им большую уступку. Россия же ничего такого не сделала,

– сказал Рейтерович.

Он объяснил, что у президента США не получается продемонстрировать "равноудаленность", поэтому он ищет, к чему придраться. Украине нужно на это реагировать спокойно.

Зеленский правильно отреагировал. Он прокомментировал, что Украина никогда не поднимала вопрос о НАТО в рамках этого соглашения, оно вообще не имеет к нему никакого отношения,

– сказал Рейтерович.

Над соглашением сейчас работает Кабинет Министров Украины. После того как стороны придут к общей позиции и Украина получит более-менее приемлемый вариант, тогда очередь будет за парламентами.