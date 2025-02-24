Встреча Зеленского с министром США прошла на нервах, – FT о переговорах

Президент Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с министром финансов США Скоттом Бессентом во время встречи в Киеве. Причиной напряженности стали требования Вашингтона передать США часть прав на украинские ресурсы в обмен на военную помощь.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. По информации издания, встреча Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом состоялась 12 февраля в Мариинском дворце.

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Зеленский резко ответил министру США

FT отмечает, что переговоры прошли в крайне напряженной атмосфере.

Можно было безошибочно узнать хриплый голос (Владимира Зеленского – ред.), кричащий изнутри,

– пишет FT, цитируя очевидцев.

По словам источников, украинский президент был возмущен требованием Вашингтона передать США 50% прав на добычу редкоземельных и критических минералов в качестве компенсации за уже оказанную военную помощь.

По данным FT, команда Трампа хочет, чтобы Украина согласилась на сделку, которая предусматривает контроль США над частью ее природных ресурсов. При этом соглашение не содержит никаких гарантий дальнейшей военной помощи.

Цена, которую Трамп, похоже, взял с потолка,

– пишет FT, комментируя заявление США о компенсации на 500 миллиардов долларов.

Издание также отмечает, что Бессент настаивал на немедленном подписании документа, однако Зеленский отказался.

Напряженные отношения с Вашингтоном

Как пишет FT, украинская власть сейчас пытается установить контакты с администрацией Трампа, однако эти отношения остаются сложными.

Есть коммуникационный пробел,

– признал председатель комитета Рады по международной политике Александр Мережко.

Также о трудностях в общении с Вашингтоном говорит глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подтвердил, что имел контакты с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцом и спецпредставителем Китом Келлогом, однако эти отношения еще далеки от уровня сотрудничества с администрацией Байдена.

Несмотря на жесткие условия соглашения, Украина пока не уступает. По информации FT, переговоры продолжаются, но американская сторона активизирует давление.

На этом фоне в США продолжаются словесные атаки Дональда Трампа на Зеленского, что только усложняет ситуацию.

Издание предполагает, что, очевидно, Трамп пытается давить на Зеленского через личные обиды, но это может иметь обратный эффект – объединить украинцев вокруг президента.

В качестве доказательства, издание приводит реакцию украинской правозащитницы и военнослужащей Евгении Закревской, которая публично призвала общество поддержать Зеленского в противостоянии с США.

Это позиция всей страны. Ломать нужно не одного человека, а всех нас. И зубки обломают,

– заявила она.

В то же время администрация Трампа, похоже, не собирается смягчать свою позицию. США хотят получить прямой контроль над ресурсами Украины, и, как отмечает FT, используют финансовую помощь как рычаг давления.

