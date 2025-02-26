Украина и США завершили работу над соглашением о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны. "Европейская правда" опубликовала финальный текст договора. Издание сообщает, что потенциально еще возможно внесение точечных изменений, но основные положения уже согласованы, передает 24 Канал.

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Что предусматривает соглашение об ископаемых между США и Украиной

Ожидается, что соглашение будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

В документе говорится, что 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд. Кроме того, это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинское правительство 26 февраля рассмотрит текст соглашения о полезных ископаемых с США. После документ подпишут представители Кабинета Министров в присутствии президентов Украины и США.

Ранее договор прокомментировал Дональд Трамп. Он заявил, что тот дает Украине возможность продолжать войну и предусматривает 350 миллиардов долларов, оборудование и военную технику. Американский лидер подчеркнул, что это "соглашение на триллион".

Отметим, что долгое время прийти к соглашению о договоре о ископаемых не удавалось. Американская сторона выдвигала жесткие требования, не обещая Украине ничего вместо этого. Президент Зеленский подверг критике предложение американцев, заявив, что он не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.