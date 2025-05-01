США и Украина подписали соглашение о недрах: что зафиксировали в документе, а что оставили на потом

Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления закладывает базовые принципы сотрудничества, но оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества. Они должны быть прописаны в "техническом соглашении", которое сейчас готовится.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что Украина и США должны еще согласовать

Во время переговоров стороны решили снова разделить соглашение на несколько частей. Документ, который подписали в среду, 30 апреля, в Вашингтоне, фиксирует политические рамки сотрудничества между Украиной и США по разработке недр, продажи ископаемых, а также американской помощи, в частности военной, которую Украина будет получать в дальнейшем.

Впрочем, немало важных деталей, в частности тех, которые имеют политическое значение, будет определено в "техническом соглашении", которое пока не готово к подписанию. Соглашение, которое подписали накануне, изложено лишь на 12 страницах, тогда как предыдущий проект, переданный США еще в марте, изложенный тем же шрифтом, занимает более 90 страниц.

Какие основные положения подписанного соглашения о недрах

Ключевые положения документа преимущественно совпадают с теми тезисами, которые озвучил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, в соглашении подробно описаны гарантии того, что его положения не противоречат соглашениям Украины с Европейским Союзом и стремлению к членству в ЕС. Кроме того, в случае возникновения такого противоречия в будущем, положения соглашения с США должны быть пересмотрены.

Не менее важным также является то, что документ не предусматривает подчинение Украины американской правовой системе – споры решаются паритетно, на основе консультаций.

Также документ не предусматривает привилегий "права первой руки" для компаний из США в виде на получение лицензий для добычи минеральных ресурсов в Украине. В то же время американские компании должны иметь доступ к участию в аукционах или переговорах по покупке таких минералов на условиях, не хуже других покупателей.

Соглашение также содержит подробный перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Речь идет о добыче в Украине таких полезных ископаемых, как алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа.

Заметим, что речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. В то же время расширение перечня полезных ископаемых возможно только по взаимному согласию сторон.

Вместе с тем, соглашение не охватывает добычу и доходы от других видов ископаемых и не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально предлагали США.

Украина обязуется инвестировать в общий фонд доходы, полученные от продажи лицензий и рентных платежей от добычи указанных ресурсов. Кроме того, Киев имеет право перечислять туда дополнительные средства.

В то же время вкладом США будут, в частности, новые поставки оружия для ВСУ.

Если [...правительство США] будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи,

– говорится в соглашении.

Однако часть положений, о которых заявлял Шмыгаль, в этом документе отсутствует. В частности, в соглашении не прописаны принципы управления фондом, а также отсутствуют гарантии, что США в течение 10 лет не будут выводить доходы из фонда, а реинвестировать 100% средств в восстановление Украины.

В издании отмечают, что эти положения должны быть прописаны в следующем соглашении, текст которого готовится.