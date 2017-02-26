Зеленский обыграл Трампа? Что получит Украина в соглашении со США о полезных ископаемых

Украина и США договорились о деталях так называемого минерального соглашения, и уже 28 февраля, скорее всего, президент Зеленский полетит в Вашингтон в гости к своему американскому коллеге Трампу на церемонию его официального принятия. По крайней мере приглашение, по его словам, он получил.

Президент Зеленский уже успел прокомментировать конечный вариант соглашения со США по редкоземельным металлам. По его словам, главное, что Украина уже не будет должником. В то же время он отметил, что рано говорить о деньгах, поскольку это рамочное соглашение. Однако будет другой договор, касающийся именно фонда, в котором будут прописаны детали относительно партнерских отношений. По словам президента, это соглашение должно быть обязательно ратифицировано в украинском парламенте.

Как проходили переговоры, что это за соглашение и как оно будет работать для Украины – рассказываем в материале 24 Канала.

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Откуда взялась идея совместной разработки украинских ресурсов

Отправной точкой для "минеральной сделки", как ее называют в США, считается украинский План победы, представленный президентом Зеленским еще осенью 2024 года. В частности, четвертый пункт стратегии предлагал стратегическим партнерам Украины заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в нашем государстве критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей Российской Федерации в этой войне. И это наша возможность роста,

– президент Зеленский 16 октября 2024 года о важности украинских полезных ископаемых.

Также Зеленский сообщил, что этот пункт имеет тайное приложение, которое передают только определенным партнерам. Но также и отметил, что говорится о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США.

В частности, речь идет об уране, титане, литии, графите и тому подобном. При этом к оценкам в триллионы есть вопросы, как и о себестоимости и целесообразности добычи и вообще такой возможности как таковой, но это тема для отдельной статьи.

К тому же Украина, похоже, не была автором идеи соглашений о совместной и на особых условиях для союзников добыче украинских полезных ископаемых. Эту идею публично выдвинул американский сенатор Линдси Грэм, когда осенью 2023-го – зимой 2024-го разыгрался кризис в Конгрессе США с блокированием помощи Украине.



Карта редкоземельных металлов в Украине / инфографика FT

Его инициатором, напомним, был никто иной как Дональд Трамп, который фактически приказал своим сторонникам, избранным в Палату представителей и Сенат, блокировать голосование о помощи под надуманными предлогами, чтобы ослабить позиции президента Байдена. Это привело к большому кризису на фронте, значительным жертвам среди украинцев и потерям больших территорий на Донбассе.

Глядя на все это и представляя Трампа как жесткого бизнесмена, сенатор Грэм (кстати, он также голосовал против помощи Украине) выдвинул идею обменять помощь США на доступ к полезным ископаемым. Фактически это была некая идея рационализации помощи Украине в соответствии с мировоззрением Трампа. Украина на это согласилась, ведь такое сотрудничество – это хороший знак для экономики и выгода для всех. Поэтому соответствующий пункт появился в Плане победы Зеленского.



Линдси Грэм и Дональд Трамп / фото AP

Давление и предательство США, предложение Путина и примеры из истории подобных сделок

После утверждения в Белом Доме Дональд Трамп начал периодически вспоминать о замечательных и ценных украинских редкоземельных ресурсах, намекая на сделку. В Украине это восприняли как хороший сигнал и как знак того, что непредсказуемый, но крепкий союзник не предаст Украину и теперь будет с нами не из-за абстрактных ценностей демократии, но и из чисто прагматических соображений.

Трамп всячески этот нарратив подогревал и даже накануне Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля направил в Киев своего министра финансов Скота Бессента с готовым вариантом соглашения.

А дальше начались странные вещи. Президент Зеленский отказался подписывать соглашения и открыл портал в ад. Его атрибутами стали гнев окружения Трампа и самого хозяина Овального кабинета.

Впоследствии появились инсайды в западных СМИ, которые все прояснили. Оказалось, что министр Трампа привез в Киев кабальную сделку, которая не только обдирала Украину, как липку, но и лишала ее практически всего – не только редкоземельных металлов и лития с титаном, но и нефти, газа и контроля над портами. Более того, она не давала Украине ничего в обмен – ни о каких гарантиях безопасности там даже речь не шла.

Справочно, примеры из истории! Здесь на самом деле ничего нового. США уже заключали подобные сырьевые соглашения с союзниками ранее. Например, с гоминьдановским Китаем, когда в обмен на военную помощь против Японии американцы получили эксклюзивное право на разведку и добычу нефти в Синьцзяне.



Или с Ираном, где США совместно с Великобританией организовали государственный переворот в 1953 году (известно даже, что операция, которая получила кодовое название "Аякс", стоила ЦРУ 1 миллион долларов, документы об этом рассекретили в 2013-м) и вернули к власти лояльных себе персонажей, взамен сами получили нефтяные концессии и фактический контроль над иранской нефтяной промышленностью.



Похожая история была и с Южным Вьетнамом, где местное правительство гарантировало эксклюзивные контракты американским корпорациям на добычу полезных ископаемых в случае победы США в войне с коммунистами.

По странному совпадению, все эти очень выгодные соглашения (на бумаге они такими и были, но только для США) не продержались и нескольких лет, зато обернулись большими геополитическим поражениями как для Америки, так и для тех, кто их подписывал документы с другой стороны.

Фактически Украина должна была заплатить будущим нескольких своих поколений в обмен ни на что, то есть просто отдать все США как зачет уже полученной помощи. Ее, напомним, Украина получила от Америки как гранты, которые не нужно было возвращать. И это решение принял не только президент США Байден, но и обе палаты Конгресса, где заседали и заседают по сей день трамписты.

Также появились другие детали – министр Бессент шантажировал Зеленского и угрожал отменить его встречу в Мюнхене с Джей Ди Вэнсом. Похоже, американцы планировали объявить о заключении соглашения в Мюнхене, а когда получили отказ – очень обиделись, развернули самолет с госсекретарем Рубио, пытаясь напугать Украину. Но шантаж не прошел – встреча Зеленского и Вэнса все же состоялась, но обоим политикам не о чем было говорить.



Встреча украинской и американской делегаций в Мюнхене / фото AFP

Далее все калейдоскопически ускорилось: параллельно США начали сепаратные переговоры с Россией, а Трамп вышел в эфир и начал "сыпать напалмом".

Он потребовал возврата того, что возвращать не нужно, а бонусом к этому утроил суммы помощи и начал говорить то ли о 350, то ли о целых 500 миллиардах расходов США на Украину.

Все это сопровождалось оскорблениями в адрес Зеленского, которого президент США назвал "диктатором без выборов", а также небывалой истерикой, когда Зеленский ответил на упреки Трампа.

Апогеем предательства стало голосование на Генассамблее ООН в третью годовщину вторжения России в Украину, когда США призвали отозвать украинскую резолюцию и голосовали против нее совместно с Россией, КНДР, Эритреей и другими сателлитами Кремля, будто формируя новую причудливую конструкцию "оси зла".

Самое странное, что переговоры с Украиной при этом не прекращались (их с нашей стороны вели вице-премьер Свириденко, глава МИД Сибига и глава Офиса Президента Ермак), что наводит на мысль, что вся эта нездоровая активность от Трампа и компании, которую в России вполне справедливо могли бы назвать "движухой", была ничем иным как информационным сопровождением "минеральной сделки" и средством давления на Украину.

Все репутационные последствия таких действий предусмотреть сложно, но фактически за несколько дней Трамп и его люди разрушили весь баланс сил и стали на сторону России, предав не только Украину, но и своих европейских союзников. В то же время словарный запас оскорблений Трампа начал понемногу заканчиваться – в какой-то момент он даже начал говорить правду, когда заявил о "десятках миллиардов" (а не сотнях) как потенциальных выгодах от сделки.

Между тем российский диктатор Путин решил добавить и без того странной истории еще больше абсурда, поэтому заявил, что украинские редкоземельные ресурсы "слабенькие", зато российские редкоземельные минералы самые редкоземельные в мире и именно на них должна зарабатывать величественная Америка.

Трамп от этого был в восторге и сразу же объявил об очередной величественной победе.

А вот в России многие были просто шокированы, потому что все это время пропаганда их учила, что Россия воюет в Украине, чтобы туда не пришли хищные американцы и не разграбили несчастную как сырьевой придаток.

Сейчас же Путин предложил своим американским друзьям и партнерам превратить в сырьевой придаток США уже Россию. О таком устранении "первопричин конфликта" в стиле "Океания всегда воевала с Остазией" не мечтал даже Джордж Оруэлл.

Сердечное согласие и более мягкие заявления Трампа

Наконец вечером 25 февраля стало известно, что Украина и США пришли к согласию относительно "минеральной сделки". Об этом сообщили СМИ, а также сам президент США. Кроме того, он заявил, что ждет в ближайшую пятницу в гости самого Зеленского на торжественную церемонию подписания соглашения.

Вот что об этом говорил сам Трамп 24 февраля по итогам виртуального совещания G7, где присутствовал и Владимир Зеленский:

Все выразили свое стремление увидеть конец этой войны, а я подчеркнул важность критически необходимого соглашения о критических минералах и редкоземельных элементах между США и Украиной, которое мы надеемся подписать очень скоро! Это соглашение, которое является экономическим партнерством, обеспечит возвращение американскому народу десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также будет способствовать росту украинской экономики, когда эта жестокая и варварская война будет приближаться к завершению. В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны, а также о крупных соглашениях в сфере экономического развития между США и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!

А это уже заявления, прозвучавшие в Овальном кабинете на следующий день – 25 февраля:

Да, я слышал, что он приедет в пятницу. Если он хочет, мне это подходит. Он хотел бы подписать его со мной. Я понимаю, что это большая сделка, очень большая сделка... Она может быть на триллион, может быть на любую сумму, но это редкоземельные минералы и другие вещи. И смотрите, мы тратим сотни миллиардов на то, что Украина и Россия воюют... Мы потратили 350 миллиардов долларов (нет – 24 Канал) и хотим их вернуть. Поэтому американские налогоплательщики получат свои деньги обратно.

Украина получит 350 миллиардов долларов, много военной техники, право воевать дальше, и в первую очередь – право воевать. Украина очень смелая, они хорошие солдаты. Но без США, наших денег и военного оборудования эта война закончилась бы за очень короткий промежуток времени. Вообще, помните знаменитые "Джавелины"? Это был я. Это был не Обама, не Байден, не кто-то другой. Это был я...

Это может длиться некоторое время, возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией. Нам надо договориться с Россией, иначе это будет продолжаться... Но теперь мы вернем наши деньги в том или ином виде...

Я хотел бы также купить полезные ископаемые на российской земле. Они тоже имеют очень хорошие редкоземельные минералы. Это также замечательно для России, потому что мы могли бы заключать сделки. У них очень ценные земли, которые не используются, поэтому что-то подобное может произойти.

Что за сделку мы заключили со США и выгодна ли она Украине

Если жизнь чему-то и учит, так это тому, что не надо верить тому, что говорит Трамп, а только документам и поступкам. А также тому, что Трамп и США вообще уважают только силу и кураж. К счастью, Украина имеет эти качества, поэтому смогла настоять на собственном варианте соглашения.

Кроме того, в Америке до сих пор учитывают общественное мнение, а оно на стороне Украины, мы имеем поддержку как среди общества, так и двухпалатный консенсус в Конгрессе, пусть парламентарии и напуганы своей зависимостью от Трампа. Также есть прочная поддержка Украины в Европе, которая устами французского министра Сежурне намекнула, что тоже готова сотрудничать с нами в вопросе минералов.

Все это вместе, похоже, позволило Украине "пропетлять".

Президент Зеленский во время пресс-конференции 23 февраля четко очертил позицию Украины, когда заявил, что помощь США составляет 100 миллиардов долларов: это был грант, который Украина возвращать не будет. Новое соглашение должно быть win-win для наших народов, и он не будет подписывать то, что "потом будут выплачивать 10 поколений украинцев".

Сейчас официального текста "минеральной сделки" мы не имеем, также неизвестно, будут ли в ней тайные пункты и какие, но из известных и, вероятно, контролируемых утечек мы знаем, что это больше не кабальное соглашение об ограблении "банановой республики", а действительно соглашение в формате win-win. Оно уже содержит значительно меньше точных цифр и тяготеет в сторону рамочного, а значит – не может быть инструментом ограбления Украины, зато открывает возможности для плодотворного сотрудничества Украины и США.

Полный вероятный текст соглашения, опубликованный в СМИ:

26 февраля это подтвердил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он заявил, что стороны нашли компромисс:

В течение двух недель, интенсивно прорабатывая между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант... на сегодня документ называется "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины". Это предварительное соглашение, которое предусматривает юридическое действие и будущее создание Инвестиционного фонда восстановления Украины, при котором и Украина, и США на равных будут управлять им и наполнять его.

Финальная конструкция предусматривает отмену кабальных условий США о возвращении 500 миллиардов долларов.

Вместо этого соглашение предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.

Самое интересное, что и эти деньги должны остаться в Украине и пойти на инвестиции в ее восстановление. США не будут иметь там 100%, как предполагалось изначально. Доли в фонде будут согласно фактическим взносам стран.

Из соглашения исключили прибыль от добычи полезных ископаемых, которая уже поступает в украинский госбюджет: речь идет о деятельности "Нафтогаза" и "Укрнафты". То есть все это будет касаться будущих разведанных и добытых минералов.

Также ничего там нет о концессии портов.

Нет там сведений и о гарантиях безопасности. Хотя премьер Шмыгаль это также отрицал, заявив, что соглашение предусматривает ряд других положений и, в частности, "напрямую привязано к гарантиям безопасности", поэтому стоит все же дождаться финального текста и посмотреть, как будет проходить его ратификация. Если она вообще будет.

Конечно, радоваться рано, но это стоит воспринимать как сигнал, что борьба продолжается, но очередной раунд за нами.

Фактически за неделю Украина изменила кабальное соглашение на рамочное (меморандум о намерениях), но очень пафосное и распиаренное Трампу до планетарного уровня. В умелых и заинтересованных руках оно может быть очень полезным инструментом. Ее даже не сложно будет вписать в архитектуру Соглашения о безопасности сроком на 10 лет между Украиной и США, которую Зеленский и Байден подписали меньше года назад в Италии (а будто прошли уже годы).

Подробно Что для Украины означает соглашение по безопасности с США и сможет ли Трамп его расторгнуть

Помните о таком? Напомним, Статья третья соглашения называлась "Сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ" и среди прочего предусматривала:

поиск возможностей для оказания технической помощи и развития потенциала для поддержки экономических потребностей Украины, вызванных российской агрессией;

определение стратегических инвестиционных возможностей, которые являются взаимовыгодными для сторон, и поощрение развития проектов, которые поддерживают украинское и американское экономическое развитие и партнерство, в частности в сферах оборонного производства и инфраструктуры.

Все это действительно предусматривает "минеральное соглашение" 2025 года. На словах. На самом же деле реализовать все это будет сложно. Очень. Но пока это и не нужно Трампу: теперь он имеет все основания объявить, что одержал небывалую победу – вернул в США деньги, которые опрометчиво отдал Украине Байден вместе со ста сенаторами и 435 конгрессменами, наконец перевернуть эту страницу и начать мудрить над другими мегаломанскими планами, как и положено самому могущественному человеку мира.

Украина же взамен получает временное спокойствие в отношениях со своим крупнейшим союзником (несмотря на все любезности с россиянами Америка продолжает посылать нам деньги и оружие в соответствии с решениями предыдущей администрации и не прекращает свои союзнические обязательства по поддержке ВСУ логистикой, разведывательными данными и ценными советами).

Украинцы могут выдохнуть и искать новые основания для волнений, а они непременно будут. Ну а президент Зеленский подтвердил свое реноме "лучшего продавца в мире" и, очевидно, когда-то напишет об этом книгу. Возможно, она будет называться "Искусство заключать сделки – 2", а его соавтором будет сам создатель первой части.