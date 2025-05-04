Политолог Олег Лесной отметил в разговоре с 24 Каналом, что в отношениях между Украиной и США появилось потепление. Оно продиктовано тем, что Дональд Трамп и его окружение хотят зарабатывать, а также нравиться своему избирателю, поэтому и изменилась риторика Белого дома.

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Началось потепление в отношениях

"Отсчитывать начало этого потепления нужно со встречи в Ватикане Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Там произошел определенный перелом в позиции президента США относительно Украины и России", – подчеркнул политолог.



Реакция россиян по этому соглашению понятна, потому что они увидели, что Украина, по его мнению, начала эффективно использовать редкоземельный кейс в общении с Соединенными Штатами.

Это один из элементов мирного плана Владимира Зеленского, который американцы подхватили и пытались немного "помародерить", но не получилось. Однако все равно Украина вышла на нормальный документ,

– отметил Олег Лесной.

Россияне в этот же период пытались тоже предлагать Трампу собственные полезные ископаемые и убеждать, что их у них больше, и еще они есть на захваченных украинских территориях.

Однако собственными "хотелками", паузами, обманом россияне не вышли на финишную прямую. Им была нужна тема с редкоземами, по его словам, чтобы затянуть переговорный процесс.

Трамп этого не видел, а украинская сторона, нравилась она, ему или нет, очень качественно поработала с этим направлением. Это побуждает Трампа определенным образом видеть свой персональный интерес в Украине и возможность заработать. Для него это очень много,

– подчеркнул политолог.

То, что Украине, хоть и медленно, но начали идти на уступки по поставкам оружия, передали определенные компоненты и программы к истребителям F-16, связано, как отметил Лесной, также с подписанием соглашения о минералах.

Однако, по его мнению, хоть и наблюдается элемент ситуативного потепления между Украиной и США, но относительно Трампа говорить "гоп", даже когда перепрыгнул, не стоит.

Отметим, что российская элита обеспокоена подписанием минерального соглашения между Украиной и США, потому что Кремль из-за этого потерял преимущество в мирных переговорах.

Если в первые месяце президентства Трамп в большей степени выступал на стороне России, то сегодня его позиция по Украине заметно изменилась в лучшую сторону.