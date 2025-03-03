В частности, такого мнения придерживается член парламента страны Найджел Фарадж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что говорят в Британии о соглашении о полезных ископаемых

Фарадж говорит, что украинский президент Владимир Зеленский "согласился с тем, что собирается подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами". Политик добавляет, что США вложат 100 миллиардов долларов и "тысячи американцев будут в Украине".

Это само по себе достаточная гарантия безопасности или это означает, что нам нужно прислать британские войска (в Украину – 24 Канал),

– спрашивает Фарадж.

В ответ на это, британский премьер-министр Кир Стармер говорит, что этого соглашения действительно недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украине. Стармер напоминает, что именно Россия является агрессором, а Зеленский – лидером страны, часть территорий которой была захвачена.

Он также добавляет, что все должны поддерживать украинского главу государства, а не "паясничать перед Путиным".