Зокрема, такої думки дотримується член парламенту країни Найджел Фарадж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що кажуть у Британії щодо угоди про корисні копалини

Фарадж каже, що український президент Володимир Зеленський "погодився з тим, що збирається підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами". Політик додає, що США вкладуть 100 мільярдів доларів і "тисячі американців будуть в Україні".

Це само по собі достатня гарантія безпеки чи це означає, що нам потрібно надіслати британські війська (в Україну – 24 Канал),

– запитує Фарадж.

У відповідь на це, британський прем'єр-міністр Кір Стармер каже, що цієї угоди справді недостатньо, щоб гарантувати безпеку Україні. Стармер нагадує, що саме Росія є агресором, а Зеленський – лідером країни, частину територій якої було захоплено.

Він також додає, що всі повинні підтримувати українського главу держави, а не "блазнювати перед Путіним".