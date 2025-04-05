Зеленский поручил расследовать утечку проекта ресурсного соглашения, в частности детектором лжи, – FT

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расследование утечки конфиденциальной информации по проекту ресурсного соглашения с Соединенными Штатами. Следственные действия осуществляет СБУ, в частности с привлечением полиграфа.

Об этом стало известно 5 апреля со слов источников в украинском правительстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Зеленский поручил расследовать утечку информации о ресурсной сделке с США

Расследование разворачивается на фоне роста напряженности между Киевом и Вашингтоном. Часть украинских чиновников была неприятно удивлена новыми условиями, предложенными США, считая некоторые из них политически неприемлемыми.

Проверки на детекторе лжи, по информации FT, проводили в нескольких министерствах, однако деталей пока не разглашают. В Офисе президента от комментариев воздержались, а в Службе безопасности заявили, что действуют в соответствии с действующим законодательством.

Первые подробности проекта соглашения появились в публичном пространстве 26 марта – их обнародовал нардеп Ярослав Железняк. На следующий день документ оказался в распоряжении Financial Times. Уже 28 марта Зеленский заявил о подозрительности утечки и призвал выяснить, кто передает чувствительную информацию.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в срыве соглашения о недрах и ссоре с Дональдом Трампом.