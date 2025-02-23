Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку главы Минфина США Скотта Бессента для Financial Times. Он, к слову, был с визитом в Киеве 12 февраля, а после этого Трамп пожаловался, что Украина "грубо повела себя" с его министром.

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Бессент говорит, что соглашение не обременит Украину дополнительными долгами

Бессент отметил, что США "всегда были креативными в поиске путей наилучшей поддержки" своих партнеров.

Он утверждает, что привез 12 февраля в Украину соглашение, которое демонстрирует "долгосрочную преданность свободной и безопасной Украине" и которая должна была бы стимулировать ее экономический рост.

"Условия нашего партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, сосредоточенного на долгосрочной реконструкции и развития Украины, где США будут иметь экономические права и права управления в этих будущих инвестициях", – написал министр финансов США.

При этом он заявил, что американские предложения помогут избежать взяточничества во время послевоенного восстановления Украины. Он уверяет, что привлечение США "не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок".

Такая структура и отношения обеспечивают высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и законодательной базы, необходимы для привлечения мощных частных инвестиций для послевоенного роста в Украине,

– написал Бессент.

Министр также заверил, что Штаты не станут владельцами физических активов в Украине, а соглашение не обременит наше государство дополнительными долгами.