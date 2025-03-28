Украина не признает военную помощь как долг, – Зеленский заявил о новом договоре о недрах с США

Украина получила от американских партнеров новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Его формат был изменен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.

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Зеленский высказался о новом соглашении о полезных ископаемых

Владимир Зеленский отметил, что официальная украинская сторона, а именно Кабмин и Офис Президента, сегодня получили новый вариант или предложение от США по соглашения о полезных ископаемых.

Украина не признает военную помощь США как долг. Мы получили проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее соглашение,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона должна проверить этот документ. В частности юристы должны сравнить все соглашения, которые были предложены на переговорах.

"Это Соглашение нужно сравнить, или это то самое соглашение. Я хочу, чтобы мы получили конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне. Пусть юристы проверят все эти соглашения. Я буду воспринимать ту сделку, которую официальная получила наша сторона. Формат изменен. Давайте мы изучим этот формат и будем говорить. У нас есть Конституция Украины", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что некоторое время назад это соглашение получила наш вице-премьер-министр Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бессентом. Как сказал Зеленский, Свириденко отметила, что этот документ комментировать сложно, ведь это совсем другой формат и там появились некоторые вещи, которые стороны уже отвергали.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что пункты соглашения, которые могут мешать, в частности вступлению Украины в Евросоюз, являются неприемлемыми. А потому не могут быть приняты.

В Конституции Украины четко прописано, кому что принадлежит. И ничто не может загораживать вступление Украины в ЕС. Если что-то угрожает, то эти пункты не могут быть приняты. Мы много проговаривали это соглашение,

– сказал Зеленский.

В случае подписания соглашения в текущем виде США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр от руды до природного газа.