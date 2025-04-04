Будет большая встреча, – Зеленский сделал новые заявления об соглашении о недрах с США

В марте США представила украинцам новый вариант соглашения о полезных недрах. Киев изучает его и готовит собственную позицию. Президент Зеленский анонсировал важные события на следующей неделе.

Во время общения с журналистами 4 апреля глава государства сообщил, что в настоящее время украинская команда работает над договором по минералам, передает 24 Канал.

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Что известно

Президент уточнил, что Украина сейчас занимается вопросом подбора юридической кампании. Есть три ключевых компетентных кампании, которые хотят работать и представлять Украину.

"В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех кампаний. Сейчас проговариваются именно условия", – добавил Зеленский.

Также он рассказал, что в начале следующей недели у него будет большая встреча с нашей командой, где ему представят полностью все удовлетворяющие Киев пункты соглашения или будут отражать справедливость в этом соглашении.

После этого будет готова команда техническая команда в США и для диалога со своими американскими партнерами. "Мы рассчитываем на визит технической комнады. Я ехать пока не собираюсь", – уточнил Зеленский.

Напомним, ранее президент говорил, что вопрос вступления Украины в НАТО не входит в соглашение о редкоземельных металлах. Над договором работают украинские и американские юристы.