Могут подписать даже онлайн: в ОП заявили, что готовы заключить соглашение с США о недрах

Украинская сторона в очередной раз подчеркивает, что уже готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Этот вопрос снова поднимался во время недавних переговоров.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовкву. Он добавил, что текст соглашения уже утвержден и поддержан Кабинетом министров Украины. Также известны имена двух возможных подписантов с украинской стороны.

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Украина на пути к подписанию соглашения о редкоземельных металлах

Вопрос о подписании соглашения о редкоземельных металлах был одним из основных во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Рассматриваются различные возможности заключения договора с Соединенными Штатами. Это может быть личная встреча подписантов, или же встреча в онлайн-формате.

Речь идет о возможности офлайн. Для этого можно встретиться на территории США или Украины, или третьей страны. Это возможно. Или существует формат подписания онлайн. Американская сторона приняла эту информацию. Полная готовность Украины к подписанию рамочного Соглашения существует. Мы готовы к развитию событий в быстром темпе,

– сказал Игорь Жовква.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что все переговоры по соглашению завершены. Она готова к подписанию. От США только ожидается дата, когда стороны встретятся и заключат этот договор официально.

Сейчас это соглашение рамочное, а позже обсудят его детали. Глубокий вариант договоренностей будет содержать цифры с процентами. Его отправят на ратификацию в украинский парламент.