Первый результат встречи в Ватикане: Зеленский прокомментировал подписание соглашения о недрах

Подписание соглашения о полезных ископаемых – это первый результат эффективных переговоров с американской стороной. В частности достичь договоренностей помогла и встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Первый результат ватиканской встречи президентов

Во время короткого разговора Зеленского и Трампа в Ватикане, которая прошла 26 апреля, стороны обсудили готовность к подписанию исторического соглашения о полезных ископаемых.

По словам президента Украины, подписанное соглашение с США является первым результатом ватиканской встречи. Сейчас ожидаются и другие договоренности, который тогда удалось достичь с Дональдом Трампом.

Получилась тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на сто процентов. Я благодарю за это,

– рассказал Зеленский.

Лидер государства также поблагодарил украинскую и американскую стороны за успешную работу и сотрудничество. Он добавил, что чиновники провели профессиональную работу над соглашением была действительно профессиональной, хотя "переговоры были иногда непростыми".

Владимир Зеленский сказал, что подписанное соглашение дает возможности вносить весомые инвестиции в Украину и модернизировать производства.

Напомним, в четверг, 1 мая, Украина и США подписали важное соглашение о создании инвестиционного фонда для восстановления Украины. Согласно ему Вашингтон получит 50% от добытых полезных ископаемых в Украине, а также будет дальше предоставлять Киеву военную помощь.