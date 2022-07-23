Дьявол кроется в деталях: в Белом доме сделали предупреждение по Стамбульскому зерновому соглашению

Белый дом одобрительно отозвался о подписании договоренностей по разблокированию экспорта украинского зерна в Стамбуле. Однако Вашингтон предостерег Киев: все будет зависеть, будут ли выполнять свои обязательства россияне.

О подписанных в Турции "зерновых соглашениях" высказался координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что фактическое исполнение договора будет зависеть от соблюдения своих обязательств сторонами.

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США подчеркнули, что выполнение соглашения будет зависеть от россиян

Дьявол здесь кроется в деталях,

– сказал Джон Кирби.

В Вашингтоне поблагодарили генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана – за приложенные усилия. Кирби подчеркнул, что договоренность сможет помочь снизить риск нехватки продовольствия в мире.

Блинкен назвал соглашение положительным шагом

Однако США – настороже, ведь фактически все будет зависеть от соблюдения россией своего слова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал соглашение "положительным шагом", однако отметил, что россия должна прекратить войну во избежание угрозы продовольственной катастрофы.

Теперь международное сообщество должно привлечь россию к ответственности за это соглашение, прекратив ее эффективную блокаду украинских портов и обеспечив, чтобы украинские сельскохозяйственные товары, в том числе зерно, попали на мировые рынки.

– заметил Блинкен.

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россия нарушила договоренность меньше, чем за сутки

Заметим, что в Вашингтоне не прогадали. Прошло меньше суток со времени подписания договора, как россияне обстреляли Одесский морской порт. Утром 23 июля военные агрессора попали 2 ракетами в порт, еще 2 – сбили системы ПВО. В МИД Украины назвали такие действия москвы "плевком в лицо Эрдогана и генсека ООН".

Смотрите в видео – россияне ударили "Калибрамы" по порту Одессы:

Согласно договору, россия обязалась прекратить огонь, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры из Одессы, Южного и Черноморска.