Трамп может разорвать соглашение по безопасности с Украиной, которое планируют подписать, – WP

Владимир Зеленский и Джозеф Байден могут подписать соглашение по безопасности на 10 лет во время саммита G7. В то же время западные журналисты пишут, что Дональд Трамп может его разорвать, если станет президентом США.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют 13 июня подписать 10-летнее соглашение по безопасности, которое обяжет Вашингтон предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Однако республиканец Дональд Трамп может его отменить в случае своего переизбрания.

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Соглашение не будет ратифицировано Конгрессом

Целью подписания соглашения является обязать будущие администрации США поддерживать Украину, даже если Трамп победит на выборах в ноябре. Соглашение станет основой для долгосрочных усилий в помощи Силам обороны.

Официальные лица признали, что Трамп или любой будущий президент может выйти из этого соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом США. Кроме этого, оно также не содержит никаких новых обязательств относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

США присоединятся к 15 другим странам, которые подписали двусторонние соглашения с Украиной. Еще 16 стран обязались впоследствии заключить подобные соглашения. Представитель администрации президента США сказал, что соглашение не обязывает Вашингтон предоставлять войска для защиты Украины.

Что предусматривает соглашение

Кроме того, по его словам, поддержка, которую Вашингтон предоставит Украине, также не определена в долларах. Зато оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение суток, если Украина снова подвергнется нападению в будущем.

Кроме этого, США продолжат обучать украинских военных, углублять сотрудничество в области оборонной промышленности и делиться разведывательной информацией в большем объеме, чем сейчас. И они будут пытаться помочь построить долгосрочную силу сдерживания Украины в различных сферах, в частности в воздухе, в море и киберпространстве.

Речь идет о том, чтобы перенести цикл планирования с ведения только текущей войны на мышление в гораздо более широкой перспективе о сдерживании и обороне,

– сказал Эрик Чиарамелла, бывший чиновник Белого дома.

По его словам со временем, будут найдены способы сделать эти договоренности сильнее. В частности, с помощью координации с союзниками.