Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times. Российский диктатор Владимир Путин стремится воспользоваться возвращением Дональда Трампа к политике, чтобы достичь выгодной для себя сделки по Украине.

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Путин хочет сохранить оккупированные территории с помощью Трампа

По информации издания, Кремль возлагает большие надежды президентство Трампа. Его стратегия – договориться с новым президентом США, игнорируя Владимира Зеленского, об условиях, которые позволят России сохранить оккупированные территории и заблокировать вступление Украины в НАТО.

В своих публичных заявлениях Путин уже намекал на такой сценарий, утверждая, что "кризиса в Украине", который начался в 2022 году, могло бы и не быть, если бы у Трампа не "украли победу" на выборах 2020 года.

Издание также отмечает, что Путин делает все возможное, чтобы "очаровать" Трампа. Среди таких шагов – обращение с приветствием, в котором российский диктатор подчеркивает необходимость "предотвратить Третью мировую войну".

Трамп повышает ставки

Путин частично надеется возродить "дух Ялты" времен Второй мировой войны, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили сферы влияния в мире. Однако его желание снова заключить подобное соглашение противоречит современным реалиям.

В Кремле рассчитывают, что Трамп станет "ключом" к таким договоренностям, ведь между Трампом и Путиным уже были близкие отношения во время первого президентства.

Однако The Times отмечает, что Трамп, несмотря на ожидания Кремля, не является таким предсказуемым. Издание указывает, что он "повысил ставки", предупредив Путина о последствиях, если тот не захочет вести переговоры.

Кроме того, в близком окружении Трампа есть немало людей, которые поддерживают Украину и выступают против любых несправедливых соглашений с Кремлем.

Даже среди команды Трампа у Украины много друзей, и они усиленно лоббируют, что именно Зеленский должен быть его ближайшим союзником,

- процитировал автор публикации одного из республиканских чиновников.

Удастся ли Путину реализовать задуманное

По мнению издания, в значительной степени судьба Украины зависит от того, как Трамп будет взаимодействовать с Путиным и Зеленским. Если Трамп вернется в Белый дом, его позиция по войне может существенно повлиять на ситуацию. Однако традиционные дипломатические подходы, на которые рассчитывает Кремль, уже не работают так, как это было раньше.

Путин стремится добиться личной сделки, которая бы гарантировала его выгоду, но в то же время Украина имеет влиятельных союзников в США, которые готовы защищать ее интересы даже в сложных политических условиях.