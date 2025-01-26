Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times. Російський диктатор Владімір Путін прагне скористатися поверненням Дональда Трампа до політики, щоб досягти вигідної для себе угоди щодо України.

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Путін хоче зберегти окуповані території за допомогою Трампа

За інформацією видання, Кремль покладає великі надії президентство Трампа. Його стратегія – домовитися з новим президентом США, ігноруючи Володимира Зеленського, про умови, які дозволять Росії зберегти окуповані території та заблокувати вступ України до НАТО.

У своїх публічних заявах Путін вже натякав на такий сценарій, стверджуючи, що "кризи в Україні", яка почалася у 2022 році, могло б і не бути, якби у Трампа не "вкрали перемогу" на виборах 2020 року.

Видання також зазначає, що Путін робить усе можливе, аби "зачарувати" Трампа. Серед таких кроків – звернення з привітанням, у якому російський диктатор наголошує на необхідності "запобігти Третій світовій війні".

Трамп підвищує ставки

Путін частково сподівається відродити "дух Ялти" часів Другої світової війни, коли Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили сфери впливу у світі. Однак його бажання знову укласти подібну угоду суперечить сучасним реаліям.

У Кремлі розраховують, що Трамп стане "ключем" до таких домовленостей, адже між Трампом і Путіним вже були близькі стосунки під час першого президентства.

Однак The Times зазначає, що Трамп, попри очікування Кремля, не є таким передбачуваним. Видання вказує, що він "підвищив ставки", попередивши Путіна про наслідки, якщо той не захоче вести переговори.

Крім того, у близькому оточенні Трампа є чимало людей, які підтримують Україну і виступають проти будь-яких несправедливих угод із Кремлем.

Навіть серед команди Трампа в України багато друзів, і вони посилено лобіюють, що саме Зеленський має бути його найближчим союзником,

— процитував автор публікації одного з республіканських чиновників.

Чи вдасться Путіну реалізувати задумане

На думку видання, значною мірою доля України залежить від того, як Трамп взаємодіятиме з Путіним і Зеленським. Якщо Трамп повернеться до Білого дому, його позиція щодо війни може суттєво вплинути на ситуацію. Однак традиційні дипломатичні підходи, на які розраховує Кремль, вже не працюють так, як це було раніше.

Путін прагне домогтися особистої угоди, яка б гарантувала його вигоду, але водночас Україна має впливових союзників у США, які готові захищати її інтереси навіть у складних політичних умовах.