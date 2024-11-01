Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк, объяснив, что говорится о потере электората главы Кремля. Привлечение новых сил к войне это отсрочит.

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Вызов для всего мира

Стоит заметить, что потери России ежемесячно составляют до 30 тысяч человек, поэтому 12 тысяч северных корейцев вряд ли будут иметь существенное значение. Отмечалось, что эти военные относятся к элитному подразделению штурмового корпуса. Для них стоит вопрос не получения боевого опыта, а помощи России в штурмах городов, там, где российские новобранцы не способны этого сделать.

Понятно, что Северная Корея получит от России не только технологии по твердотопливным ракетам, ведь испытания, которые проводила КНДР, обнаружили несовершенство их баллистического оружия. Но также и ядерные технологии,

– отметил генерал-лейтенант.

В октябре 2024 года между Россией и КНДР было подписано соглашение о том, что страны договорились о взаимной защите и оказании взаимной военной помощи. То есть формируется "ось зла", в которую входит Россия, Северная Корея, Иран и Китай.

Это вызов для США и всех стран НАТО. Ведь до сих пор стратегическую войну рассматривали только против России, и вообще не предполагалось введение крупномасштабных действий сразу на четырех направлениях. Сегодняшняя "ось зла" допускает такой сценарий,

– отметил Валерий Кондратюк.

Если Россия вторгнется на территорию одной из стран НАТО, то весь Альянс отреагирует на этот конфликт. В то же время Китай может начать свою агрессию против Тайваня, Иран против Израиля, а КНДР против Южной Кореи.

Во всех этих странах уже есть ядерное оружие, кроме Ирана, который благодаря России приближается к его получению. КНДР уже обладает 60 ядерными боеголовками, а к концу 2025 года их количество может увеличиться до 90. Это вызов, который должен учитывать весь мир.

Что касается Украины, то ничего особо не меняется. Нам нужно еще активнее привлекать международную поддержку. Ведь фактически начинается мировая война с привлечением третьих сил. Поэтому реакция должна быть адекватной. И речь идет не только о санкциях, а о предоставлении вооружения.