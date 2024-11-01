Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк, пояснивши, що мовиться про втрату електорату очільника Кремля. Залучення нових сил до війни це відтермінує.

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Виклик для всього світу

Варто зауважити, що втрати Росії щомісяця складають до 30 тисяч людей, тому 12 тисяч північних корейців навряд чи матимуть суттєве значення. Зазначалося, що ці військові належать до елітного підрозділу штурмового корпусу. Для них стоїть питання не здобуття бойового досвіду, а допомоги Росії у штурмах міст, там, де російські новобранці не здатні цього зробити.

Зрозуміло, що Північна Корея отримає від Росії не лише технології щодо твердопаливних ракет, адже випробування, які проводила КНДР, виявили недосконалість їхньої балістичної зброї. Але також і ядерні технології,

– зауважив генерал-лейтенант.

У жовтні 2024 року між Росією та КНДР була підписана угода про те, що країни домовились про взаємний захист і надання взаємної військової допомоги. Тобто формується "вісь зла", до якої входить Росія, Північна Корея, Іран і Китай.

Це виклик для США і всіх країн НАТО. Адже до цього часу стратегічну війну розглядали лише проти Росії, і взагалі не передбачалось введення великомасштабних дій відразу на чотирьох напрямках. Сьогоднішня "вісь зла" допускає такий сценарій,

– наголосив Валерій Кондратюк.

Якщо Росія вторгнеться на територію однієї з країн НАТО, то весь Альянс відреагує на цей конфлікт. Водночас Китай може розпочати свою агресію проти Тайваню, Іран проти Ізраїлю, а КНДР проти Південної Кореї.

В усіх цих країнах вже є ядерна зброя, окрім Ірану, який завдяки Росії наближається до її отримання. КНДР вже володіє 60 ядерними боєголовками, а до кінця 2025 року їхня кількість може збільшитися до 90. Це виклик, на який має зважати весь світ.

Щодо України, то нічого особливо не змінюється. Нам потрібно ще активніше залучати міжнародну підтримку. Адже фактично починається світова війна із залученням третіх сил. Тому реакція має бути адекватною. І мовиться не лише про санкції, а про надання озброєння.