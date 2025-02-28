Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра здравоохранения Великобритании Уэса Стритинга в эфире Sky News.

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Стритинг сказал, что президент США "прав относительно интересов США и присутствия в Украине, которое действует как сдерживающий фактор".

Американский лидер еще не предложил никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, таких как обязательства по военной поддержке со стороны США после любого потенциального мирного соглашения с Россией.

Отвечая на вопрос, нужно ли что-то больше, чем соглашение о добыче полезных ископаемых, Стритинг отметил, что "ситуация быстро меняется, и мы четко дали понять, что будем поддерживать Украину до конца, и не может быть никакого решения по Украине без Украины.

"Вот почему сегодняшний визит президента Зеленского будет особенно важным, но я думаю, что за последние недели мы увидели реальные признаки прогресса", – добавил он.

Отметим что британские министры не редко дают комментарии в СМИ, которые выходят за пределы сфер, которыми они занимаются.

Напомним, что Владимир Зеленский уже прибыл в США. Украинский лидер будет иметь ряд важных встреч, в частности с сенаторами и президентом Трампом. Подробности о визите Зеленского в Соединенные Штаты, читайте в материале 24 Канала.