Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Британії Веса Стрітінга в ефірі Sky News.
Дивіться також Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки
Що кажуть в уряді Британії про угоду України із США про мінерали
Стрітінг сказав, що президент США "має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор".
Американський лідер ще не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки для України, таких як зобов'язання щодо військової підтримки з боку США після будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.
Відповідаючи на запитання, чи потрібно щось більше, ніж угода про видобуток корисних копалин, Стрітінг зазначив, що "ситуація швидко змінюється, і ми чітко дали зрозуміти, що будемо підтримувати Україну до кінця, і не може бути жодного рішення щодо України без України.
"Ось чому сьогоднішній візит президента Зеленського буде особливо важливим, але я думаю, що за останні тижні ми побачили реальні ознаки прогресу", – додав він.
Зазначимо що британські міністри не рідко дають коментарі у ЗМІ, які виходять за межі сфер, якими вони опікуються.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже прибув в США. Український лідер матиме низку важливих зустрічей, зокрема з сенаторами та президентом Трампом. Подробиці про візит Зеленського до Сполучених Штатів, читайте в матеріалі 24 Каналу.