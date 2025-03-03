Президент США всегда действовал только в своих интересах, его волнуют именно деньги и выгодные предложения. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро, отметив, что президенту США в целом плевать на всех.

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Удивительно возможная сделка Трампа с Путиным

По словам бывшего офицера, Трамп всегда делает все по-своему. Ему плевать на вещи, о которых традиционно заботятся демократии, плевать на права человека и на суверенитет наций. Он полностью транзакционный.

Поэтому сейчас президент США пытается поговорить с украинцами, с россиянами и посмотреть, как он может получить максимальную выгоду для себя. Его не интересует, где очерчены границы, и ему безразлично, сколько людей погибло.

Бро предположил, что Трампу плевать как на Украину, так и на Россию. Все, что его волнует – вопрос, как он может принести себе максимальную пользу.

Поэтому он говорил об этом соглашении с Украиной о правах на полезные ископаемые, которое президент Зеленский не подписал в пятницу. Однако также сейчас я слышу, что Россия говорит об алюминиевой сделке с Соединенными Штатами. Меня это шокирует,

– подчеркнул он.

Путин заявил, что открыт для американских инвестиций, для американских компаний, которые помогли бы добывать природные ресурсы с оккупированных территорий Украины. Таким образом российский диктатор подыграл Трампу, который заинтересован только в том, что ему могут предложить. Говорится о деньгах, но не человеческие жизни.

Интересно! После заявления Путина о предложении, россияне выражают шок и критикуют изменение позиции России по отношению к США. Оккупанты жалуются, что не за раздачу российских недр за "хрустящие купюры гнутся их пацаны".

Бывший офицер добавил, что пока неизвестно, какой будет результат переговоров россиян и американцев в Саудовской Аравии относительно возвращения бизнеса США в Россию. Он выразил надежду, что США не снимет санкции со страны-агрессора и продолжит оказание военной помощи Украине.