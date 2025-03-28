Соглашение с США не будет подписано, если это будет угрожать вступлению в ЕС, – Зеленский

Украина не будет подписывать соглашение о полезных ископаемых с США, если это будет угрожать вступлению в Европейский Союз. Новый текст соглашения от партнеров наше государство получило в пятницу, 28 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Смотрите также "Угроза для суверенитета Украины": все, что известно о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

Зеленский рассказал детали о новом соглашении

Во время общения с представителями СМИ президент сообщил, что официально Украина получила от США новый вариант соглашения об ископаемых сегодня – в пятницу, 28 марта.

Официально, опять-таки, и это важно, украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины, а именно мой офис, мы официально сегодня нотой получили вариант или предложения США,

– сообщил Зеленский.

Президент добавил, что некоторое время назад новый текст соглашения получила вице-премьер Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Бессентом. Зеленский отметил, что пока еще стоит сравнить, или США прислали то же соглашение, что было раньше, или новый документ. По его словам, в соглашении по ископаемым, который сегодня получила Украина, много всего, "о чем не говорилось, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали".

Сейчас Зеленский отметил, что с соглашением должны поработать юристы на высшем уровне.

"Пусть они сравнят все эти соглашения, их уже очень много, и я буду воспринимать соглашение, которое официально получила наша сторона", – добавил Зеленский.

Кроме того, украинский гарант подчеркнул, что не подпишет соглашение, если оно будет угрожать вступлению в ЕС.

В Конституции Украины четко понятно, что наш курс – в ЕС... Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято,

– подчеркнул президент.

Резюмируя ответ на вопрос журналистов, Зеленский добавил, что рассмотрит соглашение, "когда там не будет соответствующих законодательных угроз".

Ранее Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает военную помощь США как долг.