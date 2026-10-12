Он загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Трамп совсем скоро "кинет" Путина

Соглашение Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива стало неожиданностью для многих. Президент США постепенно зарывает себя в политическую яму, из которой будет сложно выбраться.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент обвиняет ЕС в лицемерии из-за критики дизельного соглашения. Мол, там не прекратили закупать российский газ. Это действительно так, но, по крайней мере, там готовы прекратить импорт с конца 2027 года. Зато США пошли на опасный прецедент. Там фактически сняли санкции без каких-либо уступок со стороны России.

Почему Трамп пошел договариваться с Путиным?

Как подчеркнул Ус, США еще с самого начала полномасштабной войны приняли закон, запрещающий закупку российских энергоресурсов. Это решение Трампа фактически противоречит законодательству. И вполне возможно, что иски в Верховный суд США все-таки будут.

Трамп не придает этому большого значения. Для него сейчас самое главное – промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В настоящее время республиканцы имеют большинство в Сенате и Палате представителей. Если это изменится, у Трампа могут возникнуть новые проблемы. Уже сейчас поступают сообщения о том, что у демократов на этих выборах позиции лучше, чем у республиканцев.

Как-то шутили, что Трамп сейчас боится двух "троек". Первая "тройка" – 3 ноября. Это – выборы в Палату представителей и переизбрание трети Сената. Вторая тройка – третий импичмент. Думаю, в администрации Трампа понимают, что вероятность третьего процесса импичмента уже превышает 50%,

– сказал Ус.

Трамп еще развернется в сторону Украины: смотрите видео 24 Канала

Далее важно, как именно будет перестраиваться власть в США. Вполне вероятно, что на этом фоне Трампу придется много работать над своим имиджем, чтобы избавиться от ярлыка "агента Краснова", как его иногда называют. Фактически Трампу нужно будет доказывать, что он никак не связан с Россией.

Именно поэтому ему придется идти на проукраинские шаги. Это не из-за любви к Украине. А из-за понимания, что без этих шагов третий импичмент будет вполне реальным. При этом у него может сложиться ситуация, при которой республиканцы могут поддержать эту идею. Ведь сейчас в США складывается ситуация, при которой именно Трамп тянет вниз рейтинги республиканцев,

– подчеркнул Ус.

Добавим, что Трамп недоволен украинскими атаками по российским НПЗ. Он убежден, что это якобы вызвало рост цен на дизельное топливо в США и в мире. Также европейские и украинские чиновники сообщили СМИ, что американские чиновники угрожали заместителю главы Офиса Президента Павлу Палисе и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Там требуют, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.