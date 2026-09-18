В Белом доме обсуждают возможность заключения отдельных экономических соглашений с Россией еще до окончания войны в Украине. Подобный шаг рассматривается администрацией Дональда Трампа как инструмент активизации переговорного процесса и восстановления деловых связей с Москвой.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Что известно о возможных соглашениях между Белым домом и Россией?

Инициатива предусматривает подписание нескольких двусторонних соглашений между Вашингтоном и Москвой независимо от достижения полноценного мирного соглашения с Киевом.

Внутри американской администрации пока нет единой позиции относительно сроков реализации этого плана. Часть чиновников опасается, что преждевременные экономические стимулы ослабят рычаги влияния на Кремль.

Среди ключевых направлений потенциального сотрудничества американские чиновники рассматривают инвестиционные проекты и энергетический сектор. В Белом доме рассчитывают, что возвращение американского бизнеса на российский рынок будет стимулировать дипломатический прогресс.

Реализация любых экономических договоренностей напрямую зависит от санкционного режима Соединенных Штатов. В то же время Палата представителей США уже одобрила новый масштабный пакет ограничений против финансового и энергетического секторов России.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности главы Кремля к компромиссам.

Он хочет заключить соглашение. И если Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо,

– утверждал американский президент после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

В Кремле уже отреагировали на новые санкционные инициативы Вашингтона, назвав их недружественными действиями. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дополнительное экономическое давление со стороны США существенно затруднит дипломатические усилия.

Переговорный процесс по прекращению боевых действий до сих пор не приносит существенного прогресса. Москва продолжает настаивать на своих требованиях, тогда как Украина требует четких гарантий безопасности, чтобы исключить возможность повторной агрессии.

Напомним, во время телефонных переговоров 9 сентября Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным перспективы возобновления торгово-экономических связей. Кроме того, недавно американский лидер объявил о так называемом энергетическом перемирии, пытаясь стабилизировать цены на топливо внутри США.