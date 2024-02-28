Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что важнейшей в этих документах является преамбула. Там говорится о том, что Украину готовы поддерживать, признавая ее целостность и суверенитет в пределах 1991 года.

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Что предусматривают соглашения по безопасности

После вступительной части, в которой декларируется территориальная целостность Украины, перечислены шаги, к которым готовы прибегать наши партнеры для достижения общих целей. Даже сам факт подписания таких гарантий является очень важным.

Современный мир основывается на том, что договоренности имеют значение. В то же время россияне прилагают максимум усилий для того, чтобы дискредитировать сам феномен договоренностей и необходимости их соблюдения,

– отметил политолог.

Итак, надо понимать, что невыполнение соглашений или взятых на себя обязательств – будет иметь последствия, прежде всего репутационные. А репутация имеет значение. Поэтому вес гарантий безопасности не надо преуменьшать.

"Инструментальное содержание в этих документах также есть. Если говорим о поддержке Великобритании, Франции, Германии, Италии, то видим еще и финансовую, военно-техническую составляющую", – подчеркнул Валентин Гладких.

Позиция Саудовской Аравии изменилась в сторону Украины

Владимир Зеленский 27 февраля посетил Саудовскую Аравию. Эта страна также может присоединиться к саммиту мира, который, вероятно, состоится в 2024 году. Ранее Саудовская Аравия придерживалась позиции "активного нейтралитета", а сейчас с ней проводят переговоры о гарантиях безопасности и саммите мира.

Я думаю, мы уже можем говорить об определенной поддержке Украины. Есть она достаточной или недостаточной – вопрос дискуссий, но положительная динамика и изменения в отношении такого важного государства – уже заметны. Эти изменения в пользу Украины,

– подчеркнул политолог.

Визит Президента и подписание гарантий безопасности можно рассматривать как подготовку к Глобальному саммиту мира и в целом к одобрению "формулы мира" Зеленского как основного подхода для решения российско-украинской войны.

Когда россиянам будут выдвигать определенные условия, то они будут звучать не только со стороны Украины, поэтому их нельзя будет просто проигнорировать или пренебречь ими. Соглашениями по безопасности украинские интересы пытаются вложить в контекст глобальных интересов.

В чем отличие от "Будапештского меморандума"

По словам политолога, "Будапештский меморандум" подписывали в 1994 году, ожидая на то, что его никогда не придется выполнять. Никто не надеялся, что возникнет ситуация, когда все эти обязательства надо будет реализовать. Что касается соглашений по безопасности, то таких документов Украина еще не подписывала.

Их подписывают в ситуации, которая свидетельствует о том, что все вполне реально, то есть соглашения уже реализуют. В этом принципиальное отличие. Тогда же главной целью было уменьшить количество ядерных государств. Эту проблему решили и ни о чем другом не думали,

– рассказал Гладких.

Теперь страны, которые подписывают гарантии безопасности, четко осознают все последствия от этих соглашений. Также стоит отметить, что их принимают на 10 лет, или до момента вступления Украины в НАТО. То есть они не являются заменой нашего членства в Альянсе.

На тот момент, когда подписывали "Будапештский меморандум" Украине наоборот навязывали статус нейтральности в угоду России. Она в свою очередь этот статус принимала, как приглашение к агрессии,

– подчеркнул политолог.

Что известно о подписании соглашений по безопасности