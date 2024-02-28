Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что нужно сделать перед тем, как подписать соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной.

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Киев ждет решения Конгресса

По словам дипломата, Киев находится в ожидании положительного решения Конгресса по финансированию помощи Украине на 2024 год. Напомним, что неделю назад Сенат поддержал законопроект о выделении нашему государству 61 миллиарда долларов. Однако Палата представителей до сих пор медлит.

Кулеба уточнил, что говорить о подписании соглашения можно будет уже после того, как США согласуют пакет помощи Украине.

Вечером – стулья, утром – деньги ... То есть сначала деньги, потом подписания,

– подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что для подписания соглашения США должны четко понимать, какой ресурс готовы выделить для поддержки Украины. Дипломат добавил, что договоры по безопасности очень конкретные, там прописаны четко определенные суммы.

Кулеба выразил уверенность, что соглашение о гарантиях безопасности с США будет подписано.

Справка: На саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года страны "Большой семерки" подписали так называемую декларацию. Она предусматривает, что каждое из государств заключит с Украиной двусторонние долгосрочные соглашения о поддержке. Впоследствии к странам "семерки" присоединились и другие страны. Их более 30. Первым Киев подписал соглашение о гарантиях безопасности с Британией, затем Германией и Францией. На днях такой же договор Зеленский заключил с Данией.

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