Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розказав, що потрібно зробити перед тим, як підписати угоду про гарантії безпеки між США та Україною.

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Київ чекає на рішення Конгресу

За словами дипломата, Київ перебуває в очікуванні позитивного рішення Конгресу щодо фінансування допомоги Україні на 2024 рік. Нагадаємо, що тиждень тому Сенат підтримав законопроєкт про виділення нашій державі 61 мільярда доларів. Однак Палата представників досі зволікає.

Кулеба уточнив, що говорити про підписання угоди можна буде вже після того, як США погодять пакет допомоги Україні.

Ввечері – стільці, зранку – гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання,

– наголосив міністр.

Очільник МЗС зауважив, що для підписання угоди США мають чітко розуміти, який ресур готові виділити для підтримки України. Дипломат додав, що безпекові договори дуже конкретні, там прописані чітко визначені суми.

Кулеба висловив упевненість, що угода про гарантії безпеки зі США буде підписана.

Довідка: На саміті НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року країни "Великої сімки" підписали так звану декларацію. Вона передбачає, що кожна із держав укладе з Україною двосторонні довгострокові угоди про підтримку. Згодом до країн "сімки" долучилися й інші країни. Їх понад 30. Першим Київ підписав угоду про гарантії безпеки з Британією, потім Німеччиною та Францією. Днями такий самий договір Зеленський уклав із Данією.

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