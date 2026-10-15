Речь пойдет о газе, – Зеленский предположил следующие договоренности Трампа и Путина

Недавно Трамп шокировал всех дизельным соглашением с Путиным и другими уступками России. На этом договоренности обоих президентов, вероятно, не закончатся.

Владимир Зеленский в интервью FT предположил, что может стать следующим.

О чем еще будут договариваться Трамп и Путин

Президент Зеленский считает, что отказ Украины от ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре лишь подтолкнет США и Россию к новым соглашениям.

"Когда ты уже не первый год находишься в состоянии войны, ты не смотришь только на первый или второй шаг – ты смотришь на то, что будет через несколько шагов. Иначе потеряешь все", – отметил он.

Президент считает, что дальше между США и Россией речь пойдет о газе.

Все эти договоренности – сначала дизель, потом, возможно, газ (а он точно будет) – приведут к тому, что кто-то получит огромные средства. Но на что они пойдут? Думаю, точно не на восстановление Украины и не на поддержку нас,

– отметил он.

Это даст России возможность нарастить производство, ведь появятся огромные деньги, финансирование, контракты от продажи нефти, дизеля, газа.

"Понимаете, оружие – это не просто наличие автомата. Настоящее оружие – это деньги, благодаря которым можно произвести миллионы таких автоматов. Вот что такое оружие. Именно поэтому мы не можем поддержать увеличение финансирования для России", – подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина все же возобновит удары по НПЗ России после трехдневной паузы.

Он пояснил, что Силы обороны приостановили атаки на энергетику России по просьбе США, но страна-террористка продолжила наносить удары по украинской энергосистеме и убивать мирных жителей.

"Запрет снят. С нас хватит", – подчеркнул президент.

Украина снова может прекратить удары только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot.