Володимир Зеленський в інтерв'ю FT припустив, що може бути наступним.

Про що ще домовлятимуться Трамп і Путін

Президент Зеленський вважає, що утримання України від ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі лише підштовхне США і Росію до нових угод.

"Коли ти вже не перший рік на війні, ти не дивишся лише на перший чи другий крок – ти дивишся на те, що буде через кілька кроків. Інакше втратиш усе", – зауважив він.

Президент вважає, що далі між США та Росією йтиметься про газ.

Всі ці домовленості – спершу дизель, потім, можливо, газ (а він точно буде) – призведуть до того, що хтось отримає величезні кошти. Але на що вони підуть? Гадаю, точно не на відбудову України й не на підтримку нас,

– зазначив він.

Це дасть Росії можливість наростити виробництво, адже з'являться величезні гроші, фінансування, контракти від продажу нафти, дизеля, газу.

"Розумієте, зброя – це не просто наявність автомата. Справжня зброя – це гроші, завдяки яким можна виробити мільйони таких автоматів. Ось що таке зброя. Саме тому ми не можемо підтримати збільшення фінансування для Росії", – наголосив Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна таки відновить удари по НПЗ Росії після триденної паузи.

Він пояснив, що Сили оборони призупинили атаки на енергетику Росії на прохання США, але країна-терористка продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних.

"Заборона знята. З нас досить", – наголосив президент.

Україна знову може зупинити удари лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot.