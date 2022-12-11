Последний день "cовка": как события в Беловежской Пуще изменили мир, но не Россию

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще официально умер СССР – произошла та самая "величайшая геополитическая катастрофа 20 века", как считает российский диктатор Путин. Сейчас у него есть шанс увидеть еще одну. На этот раз несколько меньшего масштаба, однако, смертельная для "русского мира" как явления.

Сейчас Россия совершает открытую агрессию и геноцид и рядом с КНДР и Ираном является олицетворением зла для всего мира. Впрочем, существует мнение, что таким государство со столицей в Москве было не всегда – якобы у него был шанс на демократическое развитие, которое прервали расстрел "Белого дома" и последующая война в Чечне. Конечно, это не так, Россия никогда не отказывалась от своей имперской сущности, другое дело, что было небольшое "окошко", когда у россиян были руки коротковаты. 24 канал вспоминает декабрьские события 1991 года в Беловежской Пуще и официальную смерть СССР.

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Парад суверенитетов

Речь идет о небольшом периоде в несколько месяцев, когда Москва так ослабла, что не смогла удержать свои республики-сателлиты, а на самом деле – колонии. Апогеем беспомощности стал августовский путч, который лишь ускорил развязку. Слабостью "центра" воспользовались на местах и устроили "парад суверенитетов" – у Москвы просто не было ресурсов, чтобы этому помешать. Но не желания.

Новоизбранный президент Украины Леонид Кравчук поехал в Минск с результатами референдума 1 декабря, которые подтвердили и легитимировали восстановление украинской Независимости. В то же время российский лидер Борис Ельцин, который внезапно, однако, вполне ожидаемо после избрания президентом России, стал фанатом Новоогаревского процесса, имел план сохранения старой империи под новым названием.



Через две недели после подписания Беловежского соглашения в Алматы к нему присоединились другие бывшие республики СССР. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин, Станислав Шушкевич / фото Getty Images

В Беловежской Пуще его план провалился: опытные бюрократы переиграли коллегу и "впарили" Ельцину в обмен на признание собственной независимости что-то под названием "Содружество Независимых Государств" или СНГ. Локомотивом процесса стал именно осторожный Кравчук, которому хватило таланта не повторять ошибки Грушевского и компании.

У Кравчука были крепкие позиции:

состоялся всенародный референдум о независимости,

он принял присягу президента,

Верховная Рада Украины приняла "Послание к парламентам и народам всех стран", в котором заявила, что "договор 1922 года об образовании Союза ССР Украина считает относительно себя недействительным и недействующим".

Историческое соглашение подписали недалеко от границы с Польшей, в Брестской области, в резиденции Вискули.



Альтернативы ликвидации СССР уже не было / фото Getty Images

Фактически, 8 декабря 1991 года стало датой смерти СССР и появлением вместо этой химеры независимых государств. Россия довольно быстро поняла свою ошибку и принялась ее исправлять всеми имеющимися силами, но было поздно. "Процесс пошел", – как говорил предшественник Ельцина на посту главы Российской империи.



Кстати, граждане Украины были противниками новых образований в пределах СССР / фото Укринформа

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"Геополитическая катастрофа"

Россия и дальше считала СНГ чем-то вроде СССР 2.0, предпочитала не считаться с этим фактом и рассматривала независимость бывших колоний как недоразумение и ошибку. На волне этого ресентимента рос новый президент России – Путин.

В первую очередь надо признать, и я об этом говорил раньше, что развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой века. А для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации… Для нас остается самым важным вопросом международная поддержка в обеспечении прав российских соотечественников за рубежом и это не является предметом политических или дипломатических торгов,

– обращался Путин в Федеральное собрание в апреле 2005.

Слова Путина не были пустой бравадой, как казалось тогда многим. Москва удачно воспользовалась новым сырьевым суперциклом и превратила продажу углеводородов не только в средство обогащения, но и политического влияния.

"Мы еще не начинали"

Уже через 3 года Россия начнет войну в Грузии, а через 9 – в Украине. Кстати, оба акта агрессии России грубо нарушают те же Беловежские соглашения, статья 5 которых гарантирует "неприкосновенность границ" независимых государств, которые возникших на руинах СССР.

Впрочем, как и в 1991 году, коварный план России провалился. Новое вторжение в Украину 24 февраля 2022 превратилось в фиаско. За год великой войны в Украине Россия не только потеряла большую часть собственной армии, репутацию сверхдержавы и геополитического мачо, она обрекла себя на смерть.

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В настоящее время Россия стремительно превратилась в классический failed state с неизбежным дежавю в виде Беловежских соглашений 2.0. События 1991 года не завершили деколонизацию России и оставили империи шанс на возрождение, сейчас этого нельзя допускать и провести демонтаж этой угрозы мировой безопасности качественно и необратимо.

Фраза "Мы еще не начинали" обязательно приобретет новые смыслы – именно ею должны вдохновляться все, кто будет реализовывать план денацификации, демилитаризации, деколонизации и денуклеаризации России.

Процесс урегулирования с Украиной будет непростым и потребует определенного времени, но всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле,

– заявил Путин 9 декабря 2022 года на саммите Евразийского Экономического Сообщества.

Кто знает, будет ли отведена Путину, или кому-то из его двойников роль нового Горбачева, станет ли один из путинских бункеров новой дачей в Форосе или аналогом вагона маршала Фоша, – это все мелочи. Главное, что Россия должна быть разрушена, только тогда украинцы получат долгожданный мир, а у россиян и порабощенных Москвой народов будет шанс на нормальную и свободную жизнь.