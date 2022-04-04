Согласились: все должны быть наказаны, – Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он рассказал ей о преступлениях, которые российская армия совершила в пригородах Киева.

Стороны согласились, что все виновные должны быть наказаны. ЕС готов помочь Украине в расследовании и предоставить свою следственную группу.

По теме Никто другой не мог этого сделать, – ЕС о зверствах России в Украине

Кроме того, Евросоюз готов оказать совместной следственной группе финансовую и техническую поддержку.

Провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Проинформировал о бесчеловечных преступлениях, совершенных агрессором в пригородах Киева. Согласились: все виновные должны быть наказаны! Ценю готовность ЕС оказать финансовую и техническую поддержку соответствующей совместной следственной группе,

– написал Владимир Зеленский в своем твиттере.

Ранее эту информацию сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Украину поддерживают Европол и Евроюст.

Провела разговор с Президентом Владимиром Зеленским о жестоких убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины. ЕС готов послать совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины. Европол и Евроюст поддержат,

– написала фон дер Ляйен в твиттере.

Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео