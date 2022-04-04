Согласились: все должны быть наказаны, – Зеленский поговорил с фон дер Ляйен
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он рассказал ей о преступлениях, которые российская армия совершила в пригородах Киева.
Стороны согласились, что все виновные должны быть наказаны. ЕС готов помочь Украине в расследовании и предоставить свою следственную группу.
По теме Никто другой не мог этого сделать, – ЕС о зверствах России в Украине
Кроме того, Евросоюз готов оказать совместной следственной группе финансовую и техническую поддержку.
Провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Проинформировал о бесчеловечных преступлениях, совершенных агрессором в пригородах Киева. Согласились: все виновные должны быть наказаны! Ценю готовность ЕС оказать финансовую и техническую поддержку соответствующей совместной следственной группе,
– написал Владимир Зеленский в своем твиттере.
Ранее эту информацию сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Украину поддерживают Европол и Евроюст.
Провела разговор с Президентом Владимиром Зеленским о жестоких убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины. ЕС готов послать совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины. Европол и Евроюст поддержат,
– написала фон дер Ляйен в твиттере.
Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео