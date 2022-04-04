Сторони погодилися, що усі винні повинні бути покарані. ЄС готова допомогти Україні в розслідування та надати свою слідчу групу.

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Окрім цього, Євросоюз готовий надати спільній слідчій групі фінансову та технічну підтримку.

Провів перемовини з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Поінформував про нелюдські злочини, скоєні агресором у передмістях Києва. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Ціную готовність ЄС надати фінансову й технічну підтримку відповідній спільній слідчій групі,

– написав Володимир Зеленський у своєму твітері.

Раніше цю ж інформацію повідомила Урсула фон дер Ляєн. Вона додала, що Україну підтримують Європол та Євроюст.

Провела розмову з Президентом Володимиром Зеленським про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах України. ЄС готовий надіслати спільні слідчі групи для документування військових злочинів у координації з Генеральною прокуратурою України. Європол і Євроюст підтримають,

– написала фон дер Ляєн у твітері.

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