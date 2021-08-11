Мнение украинцев о статье Путина

Лишь 12,5% населения Украины соглашаются, что украинский и российский народы едины. Что интересно, с таким утверждением в основном не согласны даже жители Востока.

Интересно Участие Донбасса точно "исправит" ситуацию: лишь каждый 5 россиянин хочет участвовать в выборах

Утверждение о единстве народов считают абсурдным даже 55,4% русскоязычного населения и 46% этнических россиян в Украине.

Отношение избирателей к "единому народу"

"Европейская Солидарность" – 92,1% опрошенных избирателей не разделяют мнение Путина, а 2,8% – согласны с ним,

ВО "Батькивщина" – 81,8% – не согласны, 8,5% – согласны;

"Слуга народа" – 79,5% – не согласны, 5,8% – согласны;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 40,3% – не согласны, 32,9% – согласны.

С тезисом Путина о том, что современная Украина ограбила исторические земли России не согласны 77,9% этнических украинцев, в то же время 55,7% этнических россиян считают, что так оно и есть. Кстати, и большая часть русскоязычного населения также придерживается этого мнения.

Что известно об опросе Исследование проводилось в течение 29 июля – 4 августа. Во время него методом "лицом к лицу" опросили 2 019 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Маразматичная статья Путина: главное