Думка українців про статтю Путіна

Лише 12,5% населення України погоджуються, що український та російський народ єдині. Що цікаво, з таким твердженням переважно не згодні навіть мешканці Сходу.

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Твердження про єдність народів вважають абсурдним навіть 55,4% російськомовного населення та 46% етнічних росіян в Україні.

Ставлення виборців до "єдиного народу"

"Європейська Солідарність" – 92,1% опитаних виборців не поділять думку Путіна, а 2,8% – згодні з ним;

ВО "Батьківщина" – 81,8% – не погоджуються, 8,5% – погоджуються;

"Слуга народу" – 79,5% – не погоджуються, 5,8% – погоджуються;

"Опозиційна платформа – За життя" – 40,3% – не погоджуються, 32,9% – погоджуються.

З тезою Путіна про те, що сучасна Україна пограбувала історичні землі Росії не погоджуються 77,9% етнічних українців, водночас 55,7% етнічних росіян вважають, що так воно і є. До речі, й більша частина російськомовного населення також дотримується цієї думки.

Що відомо про опитування Дослідження проводили впродовж 29 липня – 4 серпня. Під час нього методом "обличчя в обличчя" опитали 2019 повнолітніх мешканців всіх регіонів України, крім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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