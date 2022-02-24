Сохраняйте спокойствие, – Кличко обратился к киевлянам

Украинская столица находится в условиях военного положения. Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома и быть готовыми идти в укрытие.

Мэр отметил, что все школы и садики не работают. Больницы и поликлиники – вся медицинская система проводит работу в усиленном режиме. Об этом он сообщил в обращении, пишет 24 канал.

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Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры Киева, оставайтесь дома и будьте готовы пройти в укрытие,

– подчеркнул Виталий Кличко.

"Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", – добавил городской голова столицы.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Кличко обратился к жителям Киева: смотрите видео