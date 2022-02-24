Міський голова зазначив, що всі школи та садочки не працюють. Лікарні та поліклініки – вся медична система веде роботу в посиленому режимі. Про це він повідомив у зверненні, пише 24 канал.

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Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення. Всі, хто не задіяні у роботі критичної інфраструктури Києва, залишайтеся вдома та будьте готовими пройти в укриття,

– наголосив Віталій Кличко.

"Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", – додав міський голова столиці.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Кличко звернувся до жителів Києва: дивіться відео