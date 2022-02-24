Міський голова зазначив, що всі школи та садочки не працюють. Лікарні та поліклініки – вся медична система веде роботу в посиленому режимі. Про це він повідомив у зверненні, пише 24 канал.
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Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення. Всі, хто не задіяні у роботі критичної інфраструктури Києва, залишайтеся вдома та будьте готовими пройти в укриття,
– наголосив Віталій Кличко.
"Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", – додав міський голова столиці.
Кличко звернувся до жителів Києва: дивіться відео