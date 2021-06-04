Союз Беннета и Лапида: кто возглавит Израиль после Нетаньяху

Не успели оправиться от войны в секторе Газа, как страну накрыла новая волна кризиса, на этот раз политической. Уже в ближайшие 2 недели в Израиле решат судьбу премьера Беньямина Нетаньяху.

Вместе с тем на Ближнем востоке могут установиться относительные мир и согласие, пусть и кратковременные. "Конец эпохи Нетаньяху" – именно так именуют нынешние политические потрясения в Израиле.

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Короткая 11-дневная война с палестинцами, которая должна была помочь Нетаньяху остаться у власти, похоже, наоборот только укрепила почву для его свержения.

Последствия политического кризиса в Израиле

Для начала давайте разберемся, в чем заключается политический кризис, который не дает покоя Израилю уже 2 года. Очевидно, что израильтяне банально устали от выборов – с апреля 2019 года в стране уже 4 раза проходили выборы. Все 4 раза ни одна из политсил не смогла набрать достаточно голосов для формирования парламентского большинства и никто из оппонентов не хотел идти на союз.

Стоит напомнить, что парламент Израиля – Кнессет – имеет 120 мандатов и для формирования действенной коалиции нужно собрать хотя бы 61 мандат. Но уже 2 года ни партия Нетаньяху, ни отдельные оппозиционные партии не могут собрать этого большинства.



Политические потрясения в Израиле называют "концом эпохи Нетаньяху" / Фото AP

В итоге все 2 года в стране сохраняется временное правительство с Нетаньяху во главе. Его каденция длится уже 12 лет и это порядком надоело части израильтян. Бесконечные предвыборные кампании не просто выкачивают из бюджета страны миллионы долларов, но и парализуют работу парламента и как следствие нормальную работу власти.

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Израиль может выбраться из замкнутого круга

Однако похоже, что у Израиля появилась возможность вырваться из замкнутого круга. Оппозиционные силы наконец-то нашли ресурс для создания большой, разношерстной коалиции, им удалось наскрести 61 голос в парламенте.

Главной целью альтернативной коалиции является смещение Нетаньяху с поста премьера и формирование нового правительства.

Этот союз оппозиции уже называют историческим событием для Израиля. Противники Нетаньяху нарушили многолетнее политическое табу – еврейские политсилы пошли на сотрудничество с арабской исламистской партией РААМ. Это и помогло наконец-то сдвинутся с мертвой точки.

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Фотография, где за одним столом сидят улыбающиеся лидеры правых и левых евреев, а также лидеры арабов в Израиле – это уже беспрецедентный шаг. Если проводить аналогию с украинской политикой, то это союз партий "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и ОПЗЖ против правящих "Слуг народа". Верится с трудом, но в Израиле это стало реальностью.

Лидерами в правительстве меньшинства стали глава правой партии "Ямина" Нафтали Беннет и его антагонист, руководитель "Еш Атид" Яир Лапид. Это 2 политика с диаметрально противоположными позициями:

один – бывший помощник Нетаньяху с еще более радикальными взглядами относительно Палестины;

второй – более сдержанный центрист.



Союз оппозиции уже называют историческим событием / Фото The Time of Israel

С одной стороны критики этого союза убеждают, что продержится он не более года, из-за разности взглядов его главных лидеров, с другой – симпатики убеждают, что именно разность взглядов Беннета и Лапида поможет им вести сбалансированную политику в стране и за её пределами.

Почему Нетаньяху необходим провал союза оппозиции

Израильтяне сейчас оказались перед выбором без выбора – или пятые за 2 года парламентские выборы, которые снова загонят страну в политический тупик, или вот такое разношерстное правительство с надеждой на объединение народа.

Конечно, Нетаньяху не сдастся и будет до последнего противодействовать реализации назначения нового правительства, за которое в Кнессете должны голосовать 14 июня. Нетаньяху достаточно переманить на свою сторону хотя бы одного депутата из новой коалиции и оппозиционный союз провален.

Нетаньяху такой провал жизненно необходим, ведь сохранение власти ему необходимо из личных побуждений.

Против него ведутся расследования по фактам взяточничества, махинаций и злоупотребления властью. И только власть, которой обладает сейчас он сам, его от этого преследования и защищает.

Запад скорее поддержит шаткий союз Беннета-Лапида. На Западе уже проводят четкие параллели: Нетаньяху – это копия "токсичного" Трампа, который ради власти готов бросать страну в пучину гражданской войны, а новый союз Беннета и Лапида – это прообраз Байдена, который пытается сшить страну воедино.

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Ровно как и в США действия Трампа создали платформу для превосходства демократов, союз израильской оппозиции, о которой никто даже подумать не мог, создал сам Нетаньяху. Конечно, с этими аналогиями можно не согласится, но нарратив вырисовывается довольно четкий – где зло, а где добро.

У США смогут не отвлекаться на вопрос Израиля

К тому же, после смены власти в Израиле, команда американского президента сможет передохнуть и не отвлекаться на израильский вопрос.

• Первое – иранская ядерная сделка, которая так важна США. Нетаньяху четко давал понять, что он против и готов разорвать отношения с США, ради срыва этих договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Новый премьер Беннет вряд-ли пойдет тем же путем, как минимум первые несколько месяцев.

• Второе – Беннет попытается воздержаться от провокационных действий в отношении палестинцев, ведь его правые взгляды могут рассердить его центристских и левых партнеров и в миг разрушат хрупкое правительство. Это точно никому не нужно, потому можно ждать затишья на Ближнем востоке.



Беннет попытается воздержаться от провокационных действий / Фото AP

Кроме того, именно левые в Израиле обвиняли Нетаньяху, что он допустил усиление палестинского ХАМАСа. Мол, после агрессивных атак на группировку, арабский мир, в частности Катар, начал напрямую выделять деньги движению.

Более мягкая позиция нового правительства может склонить Катар не давать деньги ХАМАСу напрямую, а направлять их населению Палестины. Благо, действенные программы для этого есть.

• Третье – для сохранения власти, новым лидерам израильского правительства нужна западная поддержка. Так как в новом правительстве и левые, и правые, и центристы, в Конгрессе США рассчитывают на восстановление двухпартийной поддержки Израиля. Во время Нетаньяху, в большинстве случаев, лишь республиканцы были на его стороне.

Казалось бы, ситуация в Израиле нормализуется, но нет, Нетаньяху просто так не исчезнет. Он перейдет в оппозицию, где возглавит крупнейшую партию страны с группой лояльных сторонников.

Кроме того, большинство на выборах в Израиле в последнее время набирают именно правые. Потому, хотелось бы сказать, что противостояния не только между Израилем и Палестиной, но и внутри израильского общества – закончены. Однако сказать это пока нельзя.